میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم خرید تضمینی گندم در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان منطقه خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: محصول گندم از طریق ۶ مرکز خرید فعال در شهرستان و با نرخ‌های مصوب دولتی از کشاورزان تحویل گرفته می‌شود و این مراکز تا پایان فصل برداشت به‌صورت شبانه‌روزی به ارائه خدمات مشغول هستند.

فرماندار سرپل‌ذهاب با اشاره به کیفیت مطلوب گندم تولیدی این شهرستان تصریح کرد: گندم دوروم تولید شده در منطقه از کیفیت بالایی برخوردار است و به دلیل کاربرد آن در صنایع تولید ماکارونی، توسط چهار مرکز دولتی خریداری می‌شود.

رحیمی ادامه داد: گندم معمولی نیز پس از برداشت به دو کارخانه آرد مستقر در شهرستان تحویل داده می‌شود تا در چرخه تولید آرد و تأمین نیازهای مصرفی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه عملیات برداشت با سرعت مناسبی در حال انجام است، گفت: در حال حاضر ۴۰۰ دستگاه کمباین در مزارع شهرستان مشغول برداشت محصول هستند و شرایط لازم برای جمع‌آوری به‌موقع گندم فراهم شده است.

فرماندار سرپل‌ذهاب در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به روند فعلی برداشت، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان به مراکز خرید منتقل شود.