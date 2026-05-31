شهرام حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت سیب‌زمینی از مزارع شهرستان سرپل‌ذهاب آغاز شده و کشاورزان از اوایل خردادماه عملیات برداشت این محصول را در سطح مزارع منطقه شروع کرده‌اند.

وی با اشاره به سطح زیرکشت سیب‌زمینی در شهرستان افزود: امسال حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی سرپل‌ذهاب به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته که این محصول یکی از تولیدات مهم بخش کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود.

معاون جهاد کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب تصریح کرد: عملیات کاشت سیب‌زمینی از اوایل دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و مدیریت مزارع، روند تولید این محصول مطلوب ارزیابی می‌شود.

حیدری با بیان اینکه سرپل‌ذهاب از ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی برخوردار است، گفت: این شهرستان دارای ۱۷ هزار و ۷۴۳ هکتار اراضی دیم و ۲۶ هزار و ۵۷۹ هکتار اراضی آبی است و از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد از هر هکتار بیش از ۳۰ تن سیب‌زمینی برداشت شود و مجموع تولید این محصول در شهرستان به بیش از ۱۰ هزار تن برسد.

معاون جهاد کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب خاطرنشان کرد: محصول تولیدی علاوه بر تأمین نیاز بازارهای محلی، به دیگر نقاط استان کرمانشاه و استان‌های همجوار نیز ارسال و عرضه خواهد شد.