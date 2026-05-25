شهرام حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز عملیات حصاد و جشنگاه برداشت طلای سبز در منطقه اظهار کرد: با توجه به وضعیت مطلوب اقلیمی و همت والای زارعان، پیش‌بینی می‌شود که در سال زراعی جاری، حجم کل تولید و برداشت گندم از مزارع این شهرستان از مرز ۱۰۰ هزار تن عبور کند.

وی به تفکیک اراضی زیر کشت این محصول راهبردی پرداخت و افزود: این حجم چشمگیر از تولیدات مزارع، حاصل برداشت محصول از سطح ۱۴ هزار هکتار از اراضی دیم و ۲۰ هزار هکتار از کشتزارهای آبی سرپل‌ذهاب است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این میزان تولید در مقایسه با سال گذشته با افزایش کاملاً چشمگیر و قابل توجهی همراه شده است.

معاون جهاد کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای خرید تضمینی دسترنج کشاورزان تصریح کرد: به منظور رفاه حال بهره‌برداران و تسریع در روند تحویل‌دهی محصول، ۶ مرکز خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف شهرستان تجهیز و فعال شده‌اند و آماده دریافت محموله‌های گندم‌کاران به صورت شبانه‌روزی هستند.

حیدری به اقدامات ایمنی جدی برای صیانت از مزارع در برابر خطرات احتمالی اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از وقوع حوادث ناگواری همچون آتش‌سوزی در نوار مزارع، علاوه بر توان بوم‌شناختی و ناوگان بومی، سه دستگاه خودروی آتش‌نشانی کمکی نیز در مناطق پرخطر مستقر شده‌اند که دو دستگاه از آن‌ها از کرمانشاه و یک دستگاه از شهرستان صحنه به منطقه اعزام شده است.

این مقام مسئول در پایان با قدردانی از هماهنگی‌های بین‌دستگاهی خاطرنشان ساخت: در سایه تعامل سازنده با فرمانداری و همراهی مدیران ارشد محلی و البته تلاش بی‌وقفه جامعه کشاورزی، امسال بستر بسیار مناسبی برای ارتقای نرخ تولید، تسهیل فرآیند برداشت و تحقق جهش تولید در بخش زراعی این شهرستان مرزی فراهم شده است.