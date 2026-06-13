به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌ الله قاسمی، اظهار کرد: ۴۶ شناور صیادی غیرمجاز در یک ماه گذشته توقیف و ۶۳ نفر متخلف نیز در آب‌های کیش دستگیر شدند و بیش از ۵۳ هزار متر تور ماهی غیرمجاز از متخلفان کشف و جمع‌ آوری شد.

وی با اشاره به برخورد مستمر مأموران دریابانی کیش با صیدهای غیرمجاز افزود: همزمان با اجرای ماموریت‌های ویژه صیانت از مرزهای آبی حوزه استحفاظی در شرایط جنگ تحمیلی با هدف صیانت از منابع دریایی و حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان نیز اقدامات مؤثری در حوزه مقابله با متخلفان صید و صیادی اجرا شد.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با هرگونه صید غیرمجاز در آب‌های کیش، خاطرنشان کرد: صیادان و بومیان با مشاهده هرگونه تخلف در دریا، با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.