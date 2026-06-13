به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت سفیدپوست اظهار کرد: مرزبانان مستقر در پایانه مرزی شلمچه حین کنترل و پایش مسافران خروجی به فردی که قصد خروج از کشور را داشت مظنون شده و وی را برای بررسی بیشتر مورد بازرسی قرار دادند.

وی تصریح کرد: مأموران در بازرسی دقیق بار همراه این فرد، تعداد ۱۱۸ قطعه پرنده زینتی از نوع بلبل خرما را که به‌صورت ماهرانه داخل جعبه‌های شیرینی جاسازی شده بود، کشف و از خروج غیرقانونی آنها جلوگیری کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش پرندگان کشف شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، ادامه داد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با تأکید بر اینکه حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و گونه‌های جانوری کشور از جمله مأموریت‌های مهم مرزبانی است، تصریح کرد: مرزبانان علاوه بر حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مقابله با قاچاق، در حفاظت از گونه‌های بومی و ارزشمند حیات وحش نیز نقش مؤثری دارند و با هرگونه جابه‌جایی غیرقانونی گونه‌های جانوری برخورد قانونی خواهند کرد.

سردار سفیدپوست در پایان یادآور شد: هرگونه حمل، نگهداری و جابه‌جایی پرندگان و سایر گونه‌های جانوری مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح بوده و مرزبانان با هوشیاری کامل از هرگونه تخلف در این زمینه جلوگیری خواهند کرد.