به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری در حاشیه نشست بررسی اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع که با حضور مسئولان وزارت بهداشت، مدیران استانی و شهرستانی و مسئولان حوزه سلامت در بندرلنگه برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت بهداشت در پیشبرد این طرح ملی، بر اهمیت اجرای دقیق آن در ارتقای نظام سلامت کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور نماینده وزارت بهداشت در این نشست، اظهار داشت: از مجموعه وزارت بهداشت به ویژه وزیر بهداشت و مظهری به عنوان نماینده این وزارتخانه در این برنامه و همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تشکر و قدردانی می‌کنم.

جباری با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده یکی از طرح‌های مهم و اثرگذار در حوزه سلامت است، افزود: اجرای این برنامه در شهرستان بندرلنگه با جدیت دنبال می‌شود و در این نشست نیز ابعاد مختلف آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح در راستای تحقق عدالت در سلامت طراحی شده و با اجرای آن، مسیر ارائه خدمات درمانی برای مردم شفاف‌تر، منظم‌تر و هدفمندتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: در قالب نظام پزشک خانواده، بیماران در یک مسیر مشخص خدمات درمانی را دریافت می‌کنند و در صورت نیاز به خدمات تخصصی یا بستری، فرآیند ارجاع به صورت دقیق و ساختارمند انجام خواهد شد.

جباری همچنین تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را از مهم‌ترین ارکان این برنامه عنوان کرد و گفت: ثبت یکپارچه سوابق درمانی بیماران موجب افزایش دقت در ارائه خدمات و تسهیل روند درمان خواهد شد و در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود.