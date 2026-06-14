جوکار: آمریکا قابل اعتماد نیست؛ رمز پیروزی کشور انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار، شب شنبه در جمع هیئت امنای مساجد حوزه انتخابیه یزد، با اشاره به روند مذاکرات و برخی اخبار مطرح‌شده درباره تفاهم بر اساس ۱۴ بند، اظهار کرد: امروز گفته می‌شود قرار است بر اساس ۱۴ بند تفاهمی صورت گیرد، اما مردم ما دغدغه دارند و این دغدغه باید جدی گرفته شود.

وی افزود: مردم ایران تجربه تلخی از مذاکرات گذشته از جمله برجام دارند و حق دارند سؤال کنند که آن توافق چه نتیجه‌ای برای کشور داشت. مردم حق مطالبه‌گری دارند، حق دارند ابهامات خود را مطرح کنند و باید پاسخ روشن دریافت کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی روند مذاکرات بیان کرد: تیم مذاکره‌کننده باید صریح و شفاف با مردم سخن بگوید و توضیح دهد که چه موضوعاتی در دستور کار است و چه اقداماتی قرار است انجام شود.

جوکار با بیان اینکه هیچ اعتمادی به آمریکا وجود ندارد، تصریح کرد: حتی اگر محکم‌ترین تعهدات نیز از آمریکا گرفته شود، سابقه این کشور نشان داده که قابل اعتماد نیست. در موضوع برجام نیز شاهد بودیم که دولت آمریکا چگونه از توافق خارج شد و تعهدات خود را زیر پا گذاشت.

وی ادامه داد: اگر قرار است مذاکره‌ای انجام شود، باید از موضع قدرت، عزت و با حفظ منافع ملی، منافع ملت و امنیت ملی کشور باشد. نباید طرف مقابل تصور کند جمهوری اسلامی ایران در موضع ضعف قرار دارد؛ ایران دست برتر را دارد و با قدرت وارد میدان شده و از حقوق خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت توان داخلی کشور گفت: دشمن زبان قدرت را می‌فهمد و راهبرد کشور باید قوی شدن، تولید قدرت و افزایش توان ملی در عرصه‌های مختلف باشد.

جوکار اظهار کرد: اگر کشور قدرتمند باشد، می‌تواند معادلات سیاسی و نظامی را به نفع ملت ایران و انقلاب اسلامی تغییر دهد، اما اگر دست کشور خالی باشد و در موضع ضعف قرار گیرد، راهی برای دفاع از منافع ملی باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه مسیر اقتدار کشور باید استمرار یابد، افزود: این مسیر باید با تکیه بر توان رزمندگان اسلام، فرهنگ ایثار و مقاومت و آموزه‌های مکتب حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام ادامه پیدا کند و راه دیگری برای حفظ عزت ملت وجود ندارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای سال‌های گذشته علیه ملت ایران گفت: در ۴۷ سال گذشته تلاش کردند ایران را تحریم کنند و در انزوای سیاسی قرار دهند، اما امروز جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از عرصه‌ها دست برتر دارد.

جوکار همچنین با اشاره به اهمیت موقعیت راهبردی ایران در منطقه بیان کرد: موقعیت ژئوپلیتیک کشور و جایگاه ایران در تنگه هرمز یک ظرفیت مهم و راهبردی برای ملت ایران است و جمهوری اسلامی ایران باید با اقتدار، امنیت و مدیریت این مسیر را تأمین کند.

وی درباره رژیم صهیونیستی نیز گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی از ابتدای انقلاب روشن بوده و ملت ایران از آرمان‌های خود در حمایت از ملت‌های مظلوم عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط کنونی نیازمند هوشیاری و آمادگی است، اظهار کرد: وضعیت امروز نه جنگ کامل است و نه صلح پایدار؛ در چنین شرایطی باید با دقت، هوشیاری و حفظ اقتدار مسیر کشور را ادامه داد.

جوکار تأکید کرد: اگر جنگی تحمیل شود، ملت ایران با قدرت خواهد ایستاد و اگر صلحی باشد، باید صلحی شرافتمندانه و همراه با حفظ عزت و منافع ملی باشد، زیرا جمهوری اسلامی ایران در موضع قدرت قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین مسئله امروز کشور را وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام‌ها و بیانات خود همواره بر انسجام ملت تأکید دارند، زیرا این انسجام برای کشور قدرت تولید می‌کند و دشمن را مأیوس خواهد کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر می‌خواهیم دشمن از فشار بر ملت ایران ناامید شود، باید انسجام داخلی را تقویت کنیم و اجازه ندهیم اختلافات، قدرت ملی کشور را کاهش دهد.

جوکار در پایان با تأکید بر اینکه نقد و مطالبه‌گری باید همراه با انصاف باشد، خاطرنشان کرد: نسبت به نبود شفاف‌سازی انتقاد داریم، اما نباید تهمت زد یا توهین کرد. مردم حق دارند سؤال کنند، نقد کنند و پاسخ بخواهند، اما اتهام‌زنی و تخریب قابل قبول نیست.

وی ابراز امیدواری کرد: با اتکال به خداوند متعال، هوشیاری مردم، انسجام ملی و قدرت جوانان و نیروهای مؤمن کشور، مسیر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران با قوت ادامه یابد.