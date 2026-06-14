به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی در پیامی با اشاره به فرا رسیدن اولین سالگرد جنگ ۱۲ روزه و و گرامیداشت یاد شهدای این جنگ، نوشت: یک سال پیش، در بامدادی که دشمن آمریکایی- صهیونی گمان می‌کرد با چند ضربه می‌تواند اراده یک ملت را در هم بشکند، نام‌هایی برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه شدند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی که برای ادامه حیات خود به ترور فرماندهان و دانشمندان یک کشور مستقل نیازمند است، قدرت را نه در میدان، بلکه در استیصال، تجاوز و جنایت جست‌وجو می‌کند.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ادامه داد: یک سال گذشت، ایران نه شکست، نه عقب نشست و نه اراده‌اش تضعیف شد، بلکه پیروزی‌های درخشانی را در برابر دشمنانش کسب کرد. ثمره خون شهیدان، فداکاری فرماندهان و دانشمندان، و تدابیر حکیمانه رهبر شهید و پرچمدار عزت ایران، ایرانی است باصلابت‌تر، آگاه‌تر و مصمم‌تر از گذشته.