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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۸

غریب آبادی: ایران، پیروز نبرد یک‌ساله با متجاوزان است

غریب آبادی: ایران، پیروز نبرد یک‌ساله با متجاوزان است

معاون وزیر امو ر خارجه در پیامی به مناسبت سالگرد جنگ ۱۲ روزه نوشت: یک سال گذشت، ایران نه شکست، نه عقب نشست و نه اراده‌اش تضعیف شد، بلکه پیروزی‌های درخشانی را در مقابل دشمنانش کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی در پیامی با اشاره به فرا رسیدن اولین سالگرد جنگ ۱۲ روزه و و گرامیداشت یاد شهدای این جنگ، نوشت: یک سال پیش، در بامدادی که دشمن آمریکایی- صهیونی گمان می‌کرد با چند ضربه می‌تواند اراده یک ملت را در هم بشکند، نام‌هایی برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه شدند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی که برای ادامه حیات خود به ترور فرماندهان و دانشمندان یک کشور مستقل نیازمند است، قدرت را نه در میدان، بلکه در استیصال، تجاوز و جنایت جست‌وجو می‌کند.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ادامه داد: یک سال گذشت، ایران نه شکست، نه عقب نشست و نه اراده‌اش تضعیف شد، بلکه پیروزی‌های درخشانی را در برابر دشمنانش کسب کرد. ثمره خون شهیدان، فداکاری فرماندهان و دانشمندان، و تدابیر حکیمانه رهبر شهید و پرچمدار عزت ایران، ایرانی است باصلابت‌تر، آگاه‌تر و مصمم‌تر از گذشته.

کد مطلب 6859406

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