به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی در پیامی با اشاره به فرا رسیدن اولین سالگرد جنگ ۱۲ روزه و و گرامیداشت یاد شهدای این جنگ، نوشت: یک سال پیش، در بامدادی که دشمن آمریکایی- صهیونی گمان میکرد با چند ضربه میتواند اراده یک ملت را در هم بشکند، نامهایی برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه شدند.
وی افزود: رژیم صهیونیستی که برای ادامه حیات خود به ترور فرماندهان و دانشمندان یک کشور مستقل نیازمند است، قدرت را نه در میدان، بلکه در استیصال، تجاوز و جنایت جستوجو میکند.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، ادامه داد: یک سال گذشت، ایران نه شکست، نه عقب نشست و نه ارادهاش تضعیف شد، بلکه پیروزیهای درخشانی را در برابر دشمنانش کسب کرد. ثمره خون شهیدان، فداکاری فرماندهان و دانشمندان، و تدابیر حکیمانه رهبر شهید و پرچمدار عزت ایران، ایرانی است باصلابتتر، آگاهتر و مصممتر از گذشته.
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