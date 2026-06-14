میلاد فرخان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۵، بر تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه تأکید کرد.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهم‌ترین برنامه این اداره کل در سال جاری، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مصوب و پیگیری وصول بدهی‌های قطعی مالیاتی مؤدیان است.

وی با اشاره به حمایت از بخش تولید افزود: سیاست اداره کل امور مالیاتی، اعمال حداکثری مساعدت‌های قانونی برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی است.

فرخان ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی با نرخ صفر در مناطق کمتر توسعه‌یافته و سایر مشوق‌های قانونی، از جمله حمایت‌هایی است که در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری اعمال می‌شود.

وی در خصوص سهم درآمدهای مالیاتی در توسعه استان اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در عمران و آبادانی مناطق مختلف دارد.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۶۹۰ میلیارد تومان به شهرداری‌های استان پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین ۳۳۲ میلیارد تومان به دهیاری‌ها، ۱۱۷ میلیارد تومان به مناطق عشایری و ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به پارک‌های علم و فناوری اختصاص یافته است.

فرخان درباره وضعیت مالیاتی دست‌فروشان و مشاغل خرد گفت: هر فرد یا واحد صنفی که مطابق قانون مشمول مالیات باشد، شناسایی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی سازمان امور مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی و شناسایی دقیق مؤدیان است تا نه حقی از دولت تضییع شود و نه فشاری خارج از چارچوب قانون به فعالان اقتصادی وارد شود.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: این سامانه‌ها امکان شناسایی درآمدهای واقعی و درآمدهای کتمان‌شده را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: هوشمندسازی نظام مالیاتی نقش مؤثری در کاهش فرار مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی و استقرار عدالت مالیاتی داشته است.

فرخان در پایان از مؤدیانی که به موقع نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام می‌کنند قدردانی کرد و گفت: توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش مراجعات حضوری و استمرار برنامه‌های تحول‌گرا در حوزه مالیاتی از دیگر اولویت‌های این اداره کل در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.