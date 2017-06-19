به گزارش خبرنگار مهر، مراد امیری شامگاه یکشنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: امسال بر اساس تصویب قانون مالیات مستقیم تمامی مؤدیان اشخاص حقیقی تنها تا ۳۱ خردادماه فرصت ارائه اظهارنامه های مالیاتی خود را دارند تا مشمول معافیت‌ها و تسهیلات در نظر گرفته، شوند و این زمان قابل تمدید نیست.

وی با بیان اینکه سال گذشته مؤدیان مالیاتی حقیقی و حقوقی تا پایان تیرماه فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی را داشتند، ادامه داد: سال گذشته و تا پایان خرداد ماه ۲۴۶ هزار و ۹۳۲ فقره اظهارنامه الکترونیکی دریافت شد اما امسال و در حالیکه تنها سه روز تا پایان فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی باقی مانده، تنها ۵۱ درصد اظهارنامه‌ها اخذ شده که باید با اطلاع رسانی مناسب در سه روز باقی مانده ۴۹ درصد مودیان دیگر از طریق دفاتر پستی و پیشخوان دولت فورا اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: اگر مؤدیان مالیاتی در موعد مقرر اظهارنامه خود را تسلیم نکنند از همه معافیت‌های مالیاتی محروم می‌شود و مشمول ۳۰ درصد جرائم غیر بخشش خواهند شد.

وی در خصوص مالیات مشاغل مربوط به خودرو نیز، اظهار داشت: مؤدیان مالیاتی وسایل نقلیه همچون تاکسی‌داران معاف هستند و در سامانه مالیاتی همه این موارد و میزان پرداخت مشخص‌ شده است.

امیری در خصوص میزان فرارهای مالیاتی شناسایی‌شده در سطح استان اصفهان، گفت: حدود دو هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان اصفهان شناسایی‌ شده است، درصورتی‌که این ارقام پس از دادرسی‌ها وصول شود، نتایج ملموسی خواهد شد.

وی همچنین درباره میزان وصولی درآمد مالیاتی در سال ۹۵، بیان داشت: تاکنون ۵.۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی ۹۵ وصول شده به گونه ای که حدود ۹۲ درصد پیش‌بینی‌ها محقق شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه میانگین کشوری وصول مالیات سال ۹۵، معادل ۹۶ درصد بوده که ما چهار درصد از این عدد عقب هستیم، اضافه کرد: این موضوع طی سه سال به طور کامل حذف می شود و پرداخت مالیات ها تماما براساس اظهارنامه انجام می شود.

وی تاکید کرد: در تلاشیم تا مالیات مودیان مالیاتی ناپیدا را مشخص کنیم تا فشاری بر اصناف وارد نشود و در حال حاضر بانک اطلاعاتی مالیات در حال کامل شدن است و افراد صاحب درآمد در گروه های اول و دوم قرار دارند و باید اظهارنامه های خود را تکمیل کنند.

امیری با بیان اینکه اکنون رصد کردن درآمدهای مالیاتی مودیان برای ما مشخص است، گفت: با توجه به اینکه اداره کل پولشویی در کشور فعال شده این اداره دسترسی به حساب های بانکی مودیان مالیاتی دارد.