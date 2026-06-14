شهرزاد جواهری بازیگر تئاتر و تلویزیون درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کهبد تاراج بازیگر و کارگردان تئاتر که این روزها به همراه مهرداد ضیایی، نمایش «چند سال پیش» را در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه دارد در فضای مجازی اعلام کرد که شهرزاد جواهری بازیگر تئاتر و تلویزیون و همسر مهرداد ضیایی بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون روز گذشته شنبه ۲۳ خرداد بر اثر ایست قلبی فوت کرده است.

شهرزاد جواهری فعالیت هنری خود را با حضور در نمایش «پرواز» به کارگردانی میکائیل شهرستانی آغاز کرد و در طول سال‌های فعالیتش در آثار نمایشی و تلویزیونی متعددی به ایفای نقش پرداخت. وی سابقه همکاری با حمید سمندریان، حمید امجد و علی رفیعی را در کارنامه داشت.

از جمله آثار تلویزیونی او می‌توان به سریال‌های «زیر آسمان شهر ۲»، «در مسیر زاینده‌رود»، «دفترخانه شماره ۱۳» و «تعطیلات دوست‌داشتنی» اشاره کرد.