از سیل تجریش تا حادثه پلاسکو؛ ‌ارتباطمان با بخش زیادی از مخاطب قطع است

مهرداد ضیایی کارگردان نمایش «چند سال پیش» که در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این اثر نمایشی گفت: داستان نمایش درباره اتفاقات مهم چند سال اخیر تهران است که ۵ رخداد را بر این مبنا انتخاب کردیم تا در نمایش به آنها بپردازیم و فضایی نوستالژیک و تاریخی را برای مخاطبان مهیا کنیم.
وی ادامه داد: سیل تجریش، رحلت حضرت امام (ره)، برخورد هواپیمای سوخو در مشهد، بازی ایران و استرالیا و حادثه پلاسکو از جمله اپیزودهایی هستند که در این نمایش به آنها پرداختهایم. البته یک اپیزود ششم هم وجود دارد که به اتفاقات اخیر و وقایع ماه دی و فضای جنگ بازمیگردد. تلاش کردیم فضایی نوستالژیک را برای مخاطب بازسازی کنیم و در عین حال نقدی به شرایط اجتماعی امروز داشته باشیم. در پایان هم نمایش را به تمام درگذشتههای سال ۱۴۰۴ تقدیم میکنیم.
ضیایی درباره متن نمایش نیز توضیح داد: کهبد تاراج نویسندگی این اثر را بر عهده داشته است. من علاقه زیادی به کارها و فضای نوشتاری او دارم. در کنار او، گروهی از بازیگران همراه و همدل در این پروژه حضور داشتند که روند تولید را برای ما لذتبخش کردند.
این کارگردان با اشاره به ویژگیهای اجرایی اثر عنوان کرد: این نمایش از لحاظ طراحی برای من تجربهای متفاوت است. به جای استفاده از دکورهای حجیم، از ویدئو مپینگ بهره گرفتیم که توانست فضاسازی مناسبی ایجاد کند. این شیوه برای من در مقام کارگردان تجربهای تازه بود.
وی در ادامه با مقایسه شرایط تبلیغات تئاتر در سالهای اخیر بیان کرد: در مهر سال گذشته نمایش «یتیمچه» را در تئاترشهر روی صحنه بردم. در آن زمان دسترسی به سکوهای اینترنتی بینالمللی وجود داشت و تبلیغات میدانی هم انجام میشد. همچنان به تبلیغات میدانی اعتقاد و به چاپ و توزیع تراکت و پوستر باور دارم. در آن زمان مجموع هزینههای چاپ حدود ۵ میلیون تومان شد اما در شرایط فعلی برای چاپ هزار تراکت برای این نمایش، ۱۶ میلیون تومان هزینه کردهام.
ضیایی با اشاره به نبود حمایتهای مالی گفت: تاکنون هیچ کمک مالی به این پروژه نشده است. البته قولهایی داده شده اما تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: میتوانم با جرئت بگویم که این اثر نخستین تولید سال ۱۴۰۵ در تهران است. تقریبا تمامی آثاری که هماکنون در سالنهای دیگر توسط همکارانم روی صحنه هستند، تولید سال گذشتهاند که حالا اجرا میشوند اما «چند سال پیش» محصول سال ۱۴۰۵ است.
این کارگردان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فضای مجازی و تاثیر آن بر اطلاعرسانی آثار نمایشی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی به بخشی جداییناپذیر از زندگی ما تبدیل شده است. در شرایط فعلی که اینترنت بینالملل تقریبا از دسترس بسیاری از افراد خارج شده، یا باید با این وضعیت کنار بیاییم یا شرایطی فراهم کنیم که اطلاعرسانی به درستی انجام شود و مخاطبان آگاه شوند.
وی ادامه داد: یکی از ضعفهای بزرگ ما ناتوانی در اطلاعرسانی آثار است. متاسفانه با محدود شدن اینترنت، ارتباط ما با بخش زیادی از مخاطبان قطع شده و این موضوع به تئاتر آسیب میزند.
ضیایی در پایان درباره وضعیت اقتصادی و تاثیر آن بر مخاطبان تئاتر گفت: با وجود تورم فعلی، واقعا نمیدانم باید چه انتظاری از مخاطب داشته باشیم. اینکه در این حجم از فشار اقتصادی، مخاطب تئاتر را در سبد فرهنگی خود قرار دهد، سوال مهمی است. با این حال امیدوارم تئاتر از سبد کالای فرهنگی مردم حذف نشده باشد.
نمایش «چند سال پیش» به نویسندگی کهبد تاراج و کارگردانی مهرداد ضیایی از ۱۰ اردیبهشت در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.
فرنوش نیک اندیش، مجید رحمتی، شادی ضیایی، سیدصدرا سبحانیان، کیمیا رفیق، شهاب عباسیان، جواد پورزند، آتیه جاوید، نوشین مینایی فرد، رابعه نیک طلب، ساینا عطایی و مهرداد ضیایی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
عکس از رضا جاویدی است.
نظر شما