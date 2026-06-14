به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، شهرزاد جواهری شامگاه شنبه ۲۳ خرداد دار فانی را وداع گفت. پیکر این بازیگر فردا دوشنبه ۲۵ خرداد از مقابل سالن عروجیان بهشت زهرا (س) به سمت قطعه هنرمندان تشییع و در آنجا به خاک سپرده می‌شود.

جواهری بر اثر ایست قلبی در ۴۹ سالگی درگذشت.

شهرزاد جواهری در سال‌های اخیر فعالیت هنری کمتری داشت. این هنرمند متولد سال ۱۳۵۶ در تهران و دارای مدرک کارشناسی حسابداری بود. جواهری فعالیت هنری خود را با حضور در نمایش «پرواز» به کارگردانی میکائیل شهرستانی آغاز کرد و در طول سال‌های فعالیتش در آثار نمایشی و تلویزیونی متعددی به ایفای نقش پرداخت.

جواهری سابقه همکاری با حمید سمندریان، حمید امجد و علی رفیعی را در کارنامه داشت.

از جمله آثار تلویزیونی او می‌توان به سریال‌های «زیر آسمان شهر ۲»، «در مسیر زاینده‌رود»، «دفترخانه شماره ۱۳» و «تعطیلات دوست‌داشتنی» اشاره کرد.