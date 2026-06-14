به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم اعلام کرد: به اطلاع دانشجویان می‌رساند، تمامی امتحانات در همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و در تمامی مقاطع تحصیلی که زمان برگزاری آن‌ها با مراسم وداع و تشییع پیکرِ رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تداخل داشته باشد، به زمان دیگری موکول خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی جدید این آزمون‌ها متعاقباً از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام خواهد شد.

از دانشجویان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های دانشگاه محل تحصیل خود را از طریق مراجع مربوطه دنبال کنند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای‌ (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، مراسم وداع باامام شهید به شرح زیر است؛

روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّس‌سرّه) تهران.

روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.

روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدس قم.

روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام‌رضا (علیه‌آلاف‌التحیة و الثناء).