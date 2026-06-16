تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه علامه در ایام تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استحضار می‌رساند به دلیل مصادف شدن مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، تاریخ برگزاری امتحانات هفته دوم تغییر می‌یابد.

بر این اساس امتحانات از روز شنبه مورخ ۱۳ تیر لغایت چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ (امتحانات هفته دوم) در تمامی مقاطع تحصیلی به روز شنبه مورخ ۲۰ تیر لغایت ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ انتقال و به همان ترتیب و در همان ساعات تعیین شده، برگزار خواهد شد.

امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴در هفته اول، از روز شنبه ۶ تیر لغایت چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ به قوت خود باقی است و کلیه امتحانات در مقطع کارشناسی به صورت مجازی و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار خواهد شد.