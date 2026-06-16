به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر زمان برگزاری آزمون‌ها و امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، و همزمانی این مراسم با برنامه امتحانات پایان نیم‌سال دوم، هیأت رئیسه دانشگاه تصمیم به تغییر زمان برگزاری آزمون‌ها گرفته است.

بر اساس این تصمیم، تمامی آزمون‌ها و امتحاناتی که پیش‌تر برای بازه زمانی ۱۳ تا ۱۷ تیرماه برنامه‌ریزی شده بودند، بدون هیچ تغییری در روز و ساعت برگزاری، به بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ تیرماه موکول خواهند شد.

دانشگاه تربیت مدرس همچنین اعلام کرده است که خدمات رفاهی دانشگاه در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۷ تیرماه طبق روال معمول به دانشجویان ارائه خواهد شد.