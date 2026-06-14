به گزارش خبرنگار مهر، در پی شرایط ویژه ۴۰ روز جنگ در کشور، مشارکت مردمی در اهدای خون به سطحی کم‌سابقه رسید و به گفته مسئولان سازمان انتقال خون، ایران در این دوره شاهد یکی از بالاترین نرخ‌های مراجعه داوطلبان در سال‌های اخیر بوده است؛ به‌گونه‌ای که آمارها از ثبت رکورد جدید در تأمین خون حکایت دارد.

بر اساس اعلام رسمی سازمان انتقال خون، در مجموع بیش از ۲۲۰ هزار واحد خون در بازه ۳۶ روزه از سوی مردم اهدا شده است؛ رقمی که نسبت به دوره‌های مشابه رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که در ۱۲ روز ابتدایی شرایط جنگی، میزان مراجعه مردم برای اهدای خون بیش از ۴۹ درصد افزایش یافته است.

در همین زمینه، بابک یکتاپرست معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران با اشاره به شرایط خاص این دوره گفته است: با وجود هم‌زمانی شرایط جنگی با تعطیلات و سفرهای نوروزی، مردم کشور با حضور گسترده در مراکز اهدای خون، کمبودها را جبران کردند و موجب شدند ذخایر خونی کشور در وضعیت پایدار قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به تغییر رفتار اجتماعی مردم در این دوره افزود: افزایش مراجعه داوطلبان، به‌ویژه در روزهای ابتدایی، باعث شد صف‌های طولانی در پایگاه‌های انتقال خون شکل بگیرد و این موضوع به پایداری ذخایر حیاتی خون در بیمارستان‌ها کمک کرد.

افزایش ۵۰ درصدی اهدای خون در ایام جنگ

بر اساس آمارهای تکمیلی، در برخی گزارش‌های رسمی، میزان رشد مشارکت مردمی در اهدای خون در این دوره بین۴۰ تا ۴۹ درصد نسبت به مقاطع مشابه اعلام شده است؛ موضوعی که مسئولان آن را نشانه‌ای از افزایش همبستگی اجتماعی در شرایط بحرانی می‌دانند.

در همین راستا، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که در کنار افزایش مراجعه‌کنندگان، ذخایر خونی کشور نیز روندی افزایشی داشته و به سطحی پایدار رسیده است؛ به‌گونه‌ای که امکان تأمین نیاز بیماران خاص از جمله تالاسمی، سرطانی و مصدومان حوادث بدون اختلال فراهم شده است.

کارشناسان حوزه سلامت تأکید دارند که خون به‌عنوان یک ماده حیاتی و غیرقابل جایگزین، در شرایط بحران اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و استمرار مشارکت مردمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت نظام سلامت داشته باشد. در همین زمینه، توسعه پویش‌های مردمی و فعالیت تیم‌های سیار انتقال خون نیز به افزایش دسترسی و مشارکت کمک کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش‌ها آمده است که بخشی از این موفقیت ناشی از حضور فعال جوانان و اهداکنندگان بار اول بوده و حتی در برخی استان‌ها افزایش مشارکت بانوان نیز به ثبت رسیده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان، نشان‌دهنده تعمیق فرهنگ اهدای خون در کشور است.

هیچ گزارش کمبود خون دریافت نکردیم

یونس عرب مدیرعامل کانون تالاسمی ایران گفت: حدود ۲۳ هزار بیمار تالاسمی در کشور زندگی می‌کنند که پراکندگی این عزیزان عمدتاً در استان‌های شمالی و جنوبی کشور، به‌ویژه در حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر است که هرچه به سمت مرکز کشور برویم، تعداد بیماران و تولدشان کمتر می‌شود.

وی با اشاره به نگرانی‌های پیش‌آمده در ۴۰ روز اخیر، اظهار داشت: انباشتِ چند بحران در کنار هم، شرایط را برای ما و بیماران تالاسمی بسیار نگران‌کننده کرده بود.

مدیر انجمن تالاسمی ایران تصریح کرد: دغدغه اصلی ما فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود منابع انسانی در سازمان انتقال خون طی دهه‌های اخیر بود و نگران بودیم که این فشارِ مضاعف، شبکه تأمین را از کار بیندازد.

عرب با بیان اینکه عملکرد سازمان انتقال خون در این دوره، درخشان و مافوق تصور بود، افزود: در حالی که استان سیستان‌وبلوچستان در روزهای عادی سال معمولاً با چالش کمبود خون روبه‌رو بود، در این ایام هیچ گزارش کمبودی دریافت نکردیم.

وی گفت: تماس‌های متعدد بیماران، پزشکان و کادر درمان از سیستان‌وبلوچستان حاکی از آن بود که برخلاف تصور، روند تأمین خون با موفقیت پیش رفته است که این اتفاق را باید یک شاهکار نامید.

در مجموع، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در ۴۰ روز اخیر، اهدای خون در ایران نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با رشد معنادار همراه بوده و به رکوردهای جدیدی در مشارکت اجتماعی رسیده است؛ رکوردی که مسئولان آن را یکی از جلوه‌های همبستگی ملی در شرایط حساس کشور توصیف می‌کنند.