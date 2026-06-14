به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، صدوهفتادوششمین جلسه کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی همراه با معارفه اعضای جدید کمیته برگزار شد.

مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه و نایب رئیس کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی با بیان این خبر اظهار داشت: باتوجه به صدور احکام اعضای جدید کمیته از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متشکل از جمعی از مدیران وزارت عتف، دانشگاه و همچنین جمعی از افراد صاحب نظر و خبره آموزش های علمی کاربردی، اولین جلسه از دور جدید کمیته با حضور دکتر محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تشکیل شد.

نعمتی افزود: در این جلسه، ضمن تکریم و قدردانی از زحمات اعضاء قبلی، اعضای جدید معارفه و سپس شرح وظایف و حدود اختیارات کمیته تبیین شد.

معاون آموزشی دانشگاه جمع علمی کاربردی در ادامه گفت: تمرکز دانشگاه، بر توسعه کیفی و هدفمند مبتنی بر آمایش سرزمینی و ظرفیت های بالقوه استان ها است و برای تاسیس مراکز جدید، آموزش در محیط کارِ در اختیار واحد متقاضی به عنوان یک شرط الزام آور بوده و مجوز اجرای دوره ها نیز بر مبنای برنامه ریزی شغلی و صرفاً در حوزه فعالیت آن واحد صادر می شود.

گفتنی است در این جلسه، تقاضای ۳ واحد متقاضی فعال در صنایع لاستیک و پلاستیک، موتورسیکلت و گردشگری بررسی و برای ایجاد مرکز، مورد موافقت اولیه قرار گرفت.