به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی، معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از تجهیز و راه‌اندازی ۱۷ مرکز تخصصی آموزش انرژی خورشیدی که در محل ساتبا برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این همکاری، اشتغال‌زایی و تربیت نیروی انسانی ماهر برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی با اشاره به همکاری مشترک میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و ساتبا افزود: در قالب این همکاری، پیش از این ۱۰ کارگاه آموزشی تخصصی در سطح کشور ایجاد شده بود که نتایج و دستاوردهای آن در کتابچه مسئولیت اجتماعی سازمان نیز منتشر شده است. با توجه به گستردگی شبکه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور و فعالیت بیش از ۷۰۰ مرکز آموزشی، این طرح بازخوردهای مثبتی به همراه داشته است.

احمدی با ارائه آماری از عملکرد آموزشی این سازمان در حوزه انرژی گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴ هزار و ۲۶۱ نفر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی آموزش دیده‌اند و برنامه‌ریزی شده است این ظرفیت آموزشی در ماه‌های آینده افزایش یابد تا شمار بیشتری از متقاضیان از آموزش‌های تخصصی این حوزه بهره‌مند شوند.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۶ عنوان استاندارد آموزشی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی در سازمان تدوین شده است که بر اساس آن‌ها دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: بخشی از این آموزش‌ها منجر به دریافت گواهینامه‌های معتبر مهارتی می‌شود و مهارت‌آموزان می‌توانند از مزایای این مدارک در بازار کار بهره‌مند شوند.

احمدی با بیان اینکه توسعه آموزش‌های مرتبط با انرژی‌های پاک در چارچوب رویکردهای جهانی نیز مورد تأکید قرار دارد، گفت: در اسناد و سیاست‌های سازمان جهانی کار، توسعه مهارت‌های مرتبط با اقتصاد سبز یکی از محورهای اصلی آموزش‌های مهارتی محسوب می‌شود و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز توسعه منابع انسانی در این بخش را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

وی خواستار استمرار همکاری میان ساتبا و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شد و افزود: یکی از پیشنهادهای ما این است که پیمانکاران و شرکت‌های فعال در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر از نیروهای دارای گواهینامه مهارت استفاده کنند، زیرا به‌کارگیری نیروهای دارای صلاحیت حرفه‌ای می‌تواند کیفیت اجرای پروژه‌ها را به شکل محسوسی افزایش دهد.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به استقبال استان‌های مختلف از توسعه آموزش‌های انرژی خورشیدی اظهار کرد: در سفرهای استانی و نشست‌هایی که با مسئولان محلی برگزار شده، درخواست‌های متعددی برای راه‌اندازی و توسعه مراکز آموزشی این حوزه مطرح شده است. این موضوع با توجه به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه توسعه فناوری‌های نوین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر کمک به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد کسب‌وکارهای جدید و افزایش بهره‌وری انرژی در کشور باشد.

احمدی همچنین از راه‌اندازی یک تعاونی انرژی‌های تجدیدپذیر برای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در مشهد خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای فعالان حوزه مهارت طراحی شده و می‌تواند به عنوان الگویی برای توسعه مشارکت‌های مردمی در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری‌های ساتبا و حمایت‌های صورت گرفته برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ابراز امیدواری کرد روند همکاری دو مجموعه در سال‌های آینده نیز با قدرت ادامه یابد و زمینه توسعه هرچه بیشتر آموزش‌های تخصصی انرژی خورشیدی در کشور فراهم شود.