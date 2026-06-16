به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، نشست کمیسیون بهرهوری وزارت نیرو با حضور ماشالله تابع جماعت معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات و محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، برگزار شد. در این نشست به روشها و شیوههای مدیریت بهرهوری و اقدامات بخشهای مختلف وزارت نیرو در این زمینه اشاره شد.
معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات در بخشی از این نشست با اشاره به بهرهوری نیروی انسانی در شرایط ویژه جنگ رمضان گفت: نخستین مسئله کاهش حضور نیروی انسانی بود. در برخی بخشها تنها ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ درصد نیروها حضور داشتند اما حضور نیروها کاملاً هدفمند بود؛ یعنی در بخشهایی که نیاز واقعی وجود داشت نیروها مستقر بودند و در حوزههای ستادی نیز همکاران توانستند وظایف خود را بهخوبی انجام دهند و هیچ مأموریتی تعطیل نشد.
او افزود: زیرساختهای ارتباطی مناسب، امن و پایدار فراهم شد و بدون نیاز به ابزارهای ارتباطی جدید، همکاران در اقصی نقاط کشور توانستند مأموریتهای خود را انجام دهند. در همان روزهای ابتدایی جنگ، جلسات هماهنگی و تقسیم کار برگزار شد، جانشینها مشخص شدند و اقدامات لازم برای حفظ انسجام و فرماندهی بهخوبی انجام گرفت. مهمترین شاخص عملکرد در این ایام، پایداری خدمات بود. خدمات آب و برق در سختترین شرایط پایدار ماند. حتی در بخش برق نیز قطعیها در حداقل ممکن مدیریت شد. نیروهای عملیاتی همزمان با وقوع حوادث در کنار نیروهای امدادی و آتشنشانی حضور پیدا میکردند و با وجود دشواری تأمین تجهیزات، انتقال ترانسها و آسیب به انبارها، خدمات با سرعت بازیابی شد.
تابع جماعت همچنین تاکید کرد: بر اساس نظرسنجیهای انجامشده، میزان رضایت از عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب و برق بیش از ۹۰ درصد گزارش شد؛ در حالی که پیش از این در برخی نظرسنجیها، مردم نگرانی جدی نسبت به پایداری خدمات آب و برق در شرایط بحران داشتند. امروز با وجود آنکه شش سال متوالی با کمبود آب مواجه بودهایم و ۳۸ استان کشور درگیر تنش آبی هستند و استانهایی مانند تهران و قم کاهش قابل توجه بارندگی را تجربه کردهاند، پایداری وضعیت آب نسبت به سال گذشته بهتر شده است. در بخش برق نیز وضعیت نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. ظرفیت نیروگاهی کشور به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده است. در حوزه نیروگاههای خورشیدی نیز چندین برابر دورههای گذشته پیشرفت داشتهایم و تعداد کنترلهای هوشمند از حدود دو میلیون به ۷ میلیون رسیده است. در حوزه بهرهوری نیز خوشبختانه مأموریتها، شاخصها و برنامهها در همین دوره تدوین و ابلاغ شد و پیوند مناسبی میان اهداف بهرهوری و برنامه هفتم پیشرفت برقرار شد.
نقش وزارت نیرو در حفظ پایداری خدمات آب و برق قابل توجه بود
در ادامه نشست، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران نیز با بیان اینکه در شرایط جنگی بخش قابل توجهی از فعالیتهای دولت با الگوی دورکاری انجام شد اما خلاف انتظار، عملکرد مجموعه دولت نهتنها کاهش محسوسی نداشت، بلکه در برخی حوزهها نتایج بهتری نیز حاصل شد، اذعان کرد: این موضوع از منظر حکمرانی و بهرهوری تجربهای قابل توجه و قابل مطالعه است. جدا از دستاوردهایی که در حوزههای امنیتی و دفاعی حاصل شد، آنچه اهمیت دارد این است که دولت توانست در شرایط اضطرار، با حداقل منابع و در زمانی محدود، خدمات عمومی را حفظ کرده و در بسیاری از موارد حتی با چابکی بیشتری عمل کند. سرعت تصمیمگیری و سرعت اقدام در شرایط بحرانی اهمیت ویژهای پیدا میکند و تجربه اخیر نشان داد که در بسیاری از موارد میتوان با سازوکارهای سادهتر و منعطفتر نیز به نتایج مطلوب دست یافت.
او افزود: در مجموع، مردم با اختلال جدی در دریافت خدمات مواجه نشدند و در مواردی که مشکلاتی ایجاد شد، دستگاهها توانستند با واکنش سریع و هماهنگ، شرایط را مدیریت کنند. در این میان، نقش وزارت نیرو در حفظ پایداری خدمات آب و برق قابل توجه بود. در همین راستا، گزارشی تحلیلی و سیاستی تهیه و به معاون اول رئیسجمهور ارائه شد. در این گزارش، عملکرد دولت در ۱۰ حوزه مختلف طی دوران بحران بر اساس شواهد و دادههای واقعی بررسی شد؛ نه بر مبنای برداشتهای ذهنی. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی تفاوتهای عملکرد دولت در شرایط بحرانی نسبت به روال عادی بود. نتایج نشان داد، در بسیاری از موارد، تصمیمها با سرعت بیشتری اتخاذ شدند و فرایندها بدون طی سلسلهمراتب معمول اداری و تعدد شوراها و کمیتهها پیش رفتند؛ بدون آنکه الزاماً کیفیت تصمیمها کاهش یابد. این تجربه نشان میدهد، بخشی از ساختارهای فعلی نیازمند بازنگری و سادهسازی هستند.
اولیا در پایان گفت: بر همین اساس، این جمعبندی حاصل شد که اگر امکان اجرای برخی روشهای مدیریتی در شرایط بحران وجود دارد، باید بررسی شود که کدامیک از این تجربهها قابلیت استمرار و تبدیل شدن به رویه دائمی را دارند. بهبود تدریجی فرایندها ضروری است اما در برخی حوزهها ممکن است به تغییر رویکرد، بازطراحی و مهندسی مجدد نیاز داشته باشیم.
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