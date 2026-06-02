به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی نصب نیروگاه‌های خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه سراسر کشور امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ با حضور معاونان وزیر نیرو و آموزش و پرورش در هنرستان شهید چمران تهران آغاز شد. این طرح ملی که به نام شهید دانش‌آموز «میکائیل میردورقی» از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب مزین شده است، گامی بلند در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی در فضای آموزشی کشور محسوب می‌شود.

حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در این مراسم با اعلام اینکه نخستین نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در پشت بام هنرستان شهید چمران تهران راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: در فاز نخست، ۱۲ هزار مدرسه دولتی در سراسر کشور، هرکدام با ظرفیت ۵ کیلووات به سامانه خورشیدی متصل به شبکه مجهز خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مدارس کشور نصب شده، افزود: احداث ۶۰ مگاوات نیروگاه جدید در ۱۲ هزار مدرسه از امروز آغاز می‌شود و تلاش می‌کنیم با همکاری وزارت نیرو در مدت زمان کوتاهی این نیروگاه‌ها را به مدار بهره‌برداری وارد کنیم.

خان‌محمدی با تأکید بر لزوم زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای میناب تصریح کرد: نباید اجازه دهیم نام فرشتگان میناب از اذهان پاک شود؛ از این رو بزرگترین نیروگاه خورشیدی مدرسه‌ای نیز در محل مدرسه میناب احداث خواهد شد. گرچه دشمن بی‌رحم مدرسه شجره طیبه میناب را تخریب کرد، اما قرار است در میناب ۸ مدرسه جدید ساخته شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه خیرین مدرسه‌ساز محور تأمین هزینه‌های جانبی این طرح هستند، خاطرنشان کرد: سازمان ساتبا تجهیزات اصلی شامل پنل، اینورتر و استراکچر را در اختیار مدارس قرار می‌دهد. منافع حاصل از تولید برق این نیروگاه‌ها مستقیماً در اختیار مدارس قرار می‌گیرد و دانش‌آموزان از میزان تولید برق مدرسه خود مطلع می‌شوند.

وی یکی از اهداف مهم این طرح را فرهنگ‌سازی و آموزش دانش‌آموزان دانست و گفت: انجمن اولیا و مربیان می‌توانند ظرفیت این نیروگاه‌ها را افزایش دهند تا مدارس به جای کنتور مصرف‌کننده، به کنتور فروشنده برق تبدیل شوند و درآمد حاصل از آن به تقویت زیرساخت‌های آموزشی و هزینه‌های جاری مدارس کمک کند.

خان‌محمدی در پایان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای کاهش ناترازی انرژی، تأکید کرد: ابلاغ کرده‌ایم که تمام مدارس جدیدی که ساخته می‌شوند باید مجهز به نیروگاه خورشیدی باشند و نهضت ساخت نیروگاه خورشیدی در مدارس با جدیت پیگیری می‌شود.

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) نیز در این مراسم با تبریک دهه ولایت و عید سعید غدیر خم، اظهار امیدواری کرد که با همکاری دو وزارتخانه نیرو و آموزش و پرورش، این طرح ملی که یادآور خون پاک شهدای میناب است، با موفقیت به سرانجام برسد.

گفتنی است، این طرح از یک سو به توسعه تولید پراکنده برق و تولید در محل مصرف کمک می‌کند و از سوی دیگر، ظرفیت آموزشی ارزشمندی برای آشنایی دانش‌آموزان با مراحل طراحی، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی فراهم می‌آورد که می‌تواند در شکل‌دهی به مسیر مهارتی و آینده شغلی آنان مؤثر باشد.