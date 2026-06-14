  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

وحدت و مقاومت رمز شکست‌ناپذیری ملت ایران در برابر استکبار است

وحدت و مقاومت رمز شکست‌ناپذیری ملت ایران در برابر استکبار است

بیرجند- معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت: عزت، وحدت و جهاد در راه خدا سه رکن اصلی ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی صبح یکشنبه در اجلاسیه شهدای اهل سنت خراسان جنوبی در اسدیه درمیان، این مراسم را اقدامی ارزشمند، مهم و ضروری در شرایط امروز دانست و اظهار کرد: شهدا بهترین ستاره‌های درخشان برای هدایت مسیر انسان و بهترین نشانه‌های راه در زمین هستند تا انسان‌ها راه را گم نکنند. راه سعادت و رستگاری همان مسیر شهداست.

وی افزود: هرکس در پی عاقبت‌بخیری و سعادت است باید ببیند شهدا چگونه زیستند و چگونه به این مقام رسیدند تا بتواند در همان مسیر حرکت کند. این محفل، فرصتی مغتنم برای یاد شهدا و تداوم راه آنان است.

سردار جوانی با اشاره به ویژگی‌های این اجلاسیه گفت: حضور مشترک علمای اهل سنت و شیعه، مسئولان کشوری و لشکری، فرماندهان، سرداران، امیران، خواهران و برادران در کنار یکدیگر، این مراسم را به محفل وحدت و همدلی تبدیل کرده است.

عزت از آن مومنان است

معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان اینکه «عزت از آن مؤمنان است» تصریح کرد: خداوند جامعه مؤمن را جامعه‌ای عزیز می‌خواهد.

به گفته وی، نشانه ایمان یک جامعه آن است که عزیز باشد، نه ذلیل و تحت سلطه بیگانگان و اسلام اجازه سلطه کفار بر جامعه اسلامی را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با قیام لله امام راحل و با تکیه بر آیه «قل إنما أعظکم بواحدة أن تقوموا لله مثنی و فرادی» شکل گرفت و ملت ایران با وحدت شیعه و سنی و همه اقوام، این انقلاب را به پیروزی رساندند و امام خمینی(ره) رمز پیروزی را «وحدت کلمه» معرفی کردند.

سردار جوانی گفت: دشمنان انقلاب از همان آغاز تلاش کردند با ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، مسیر انقلاب را متوقف کنند، اما بصیرت ملت ایران و وحدت اسلامی این توطئه‌ها را خنثی کرد.

وی با بیان اینکه اگر در برابر دسیسه‌ها و توطئه‌های ابتدای انقلاب، کسانی لباس جهاد نمی‌پوشیدند، استکبار به اهداف خود می‌رسید، گفت: اما امروز پس از نزدیک به نیم قرن، آمریکا و قدرت‌های استعماری همچنان در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند.

شهدا سند روشن مقاومت

سردار جوانی با اشاره به نقش شهدا اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ هزار شهید در کشور، از جمله شهدای اهل سنت، سند روشن این مقاومت و ایستادگی هستند. این ملت نشان داده که ایمان، مانع سلطه‌پذیری است.

وی با استناد به آیه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» گفت: خداوند راه سلطه را بر مؤمنان بسته است، مشروط بر اینکه ایمان و جهاد در جامعه برقرار باشد.

سردار جوانی با اشاره به دفاع مقدس، جنگ‌های منطقه‌ای و حوادث مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: ملت ایران در همه این آزمون‌ها نشان داده است که اهل مقاومت است و هرگز شکست نمی‌خورد.

وی تأکید کرد: دشمنان تصور می‌کردند ایران در برابر حملات نظامی و فشارها فرو می‌ریزد، اما این ملت با ایمان، جهاد و وحدت ایستاد و دشمن را ناکام گذاشت.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: ما ملت امام حسین(ع) هستیم و همین روحیه است که ملت ایران را شکست‌ناپذیر کرده است.

وی افزود: امروز جبهه مقاومت در منطقه از لبنان، یمن، عراق و فلسطین در کنار ملت ایران قرار دارد و این هم‌افزایی، قدرتی بی‌بدیل در جهان ایجاد کرده است.

ملت ایران بن‌بست ندارد

سردار جوانی با اشاره به نگاه دشمنان به جمهوری اسلامی گفت: آنان تصور می‌کردند در مدت کوتاهی نظام را دچار فروپاشی می‌کنند، اما امروز اعتراف می‌کنند که محاسباتشان اشتباه بوده است.

وی تأکید کرد: ملت ایران مسیر بن‌بست ندارد و دشمنان هستند که در بن‌بست قرار دارند، زیرا خداوند راه سلطه آنان را بسته است.

سردار جوانی بیان کرد: عزت، ایمان، جهاد و وحدت، رمز ماندگاری و اقتدار ملت ایران است و شهدای اهل سنت و شیعه، چراغ‌های هدایت این مسیر روشن هستند.

کد مطلب 6859678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها