به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی صبح یکشنبه در اجلاسیه شهدای اهل سنت خراسان جنوبی در اسدیه درمیان، این مراسم را اقدامی ارزشمند، مهم و ضروری در شرایط امروز دانست و اظهار کرد: شهدا بهترین ستاره‌های درخشان برای هدایت مسیر انسان و بهترین نشانه‌های راه در زمین هستند تا انسان‌ها راه را گم نکنند. راه سعادت و رستگاری همان مسیر شهداست.

وی افزود: هرکس در پی عاقبت‌بخیری و سعادت است باید ببیند شهدا چگونه زیستند و چگونه به این مقام رسیدند تا بتواند در همان مسیر حرکت کند. این محفل، فرصتی مغتنم برای یاد شهدا و تداوم راه آنان است.

سردار جوانی با اشاره به ویژگی‌های این اجلاسیه گفت: حضور مشترک علمای اهل سنت و شیعه، مسئولان کشوری و لشکری، فرماندهان، سرداران، امیران، خواهران و برادران در کنار یکدیگر، این مراسم را به محفل وحدت و همدلی تبدیل کرده است.

عزت از آن مومنان است

معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان اینکه «عزت از آن مؤمنان است» تصریح کرد: خداوند جامعه مؤمن را جامعه‌ای عزیز می‌خواهد.

به گفته وی، نشانه ایمان یک جامعه آن است که عزیز باشد، نه ذلیل و تحت سلطه بیگانگان و اسلام اجازه سلطه کفار بر جامعه اسلامی را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با قیام لله امام راحل و با تکیه بر آیه «قل إنما أعظکم بواحدة أن تقوموا لله مثنی و فرادی» شکل گرفت و ملت ایران با وحدت شیعه و سنی و همه اقوام، این انقلاب را به پیروزی رساندند و امام خمینی(ره) رمز پیروزی را «وحدت کلمه» معرفی کردند.

سردار جوانی گفت: دشمنان انقلاب از همان آغاز تلاش کردند با ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، مسیر انقلاب را متوقف کنند، اما بصیرت ملت ایران و وحدت اسلامی این توطئه‌ها را خنثی کرد.

وی با بیان اینکه اگر در برابر دسیسه‌ها و توطئه‌های ابتدای انقلاب، کسانی لباس جهاد نمی‌پوشیدند، استکبار به اهداف خود می‌رسید، گفت: اما امروز پس از نزدیک به نیم قرن، آمریکا و قدرت‌های استعماری همچنان در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند.

شهدا سند روشن مقاومت

سردار جوانی با اشاره به نقش شهدا اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ هزار شهید در کشور، از جمله شهدای اهل سنت، سند روشن این مقاومت و ایستادگی هستند. این ملت نشان داده که ایمان، مانع سلطه‌پذیری است.

وی با استناد به آیه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» گفت: خداوند راه سلطه را بر مؤمنان بسته است، مشروط بر اینکه ایمان و جهاد در جامعه برقرار باشد.

سردار جوانی با اشاره به دفاع مقدس، جنگ‌های منطقه‌ای و حوادث مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: ملت ایران در همه این آزمون‌ها نشان داده است که اهل مقاومت است و هرگز شکست نمی‌خورد.

وی تأکید کرد: دشمنان تصور می‌کردند ایران در برابر حملات نظامی و فشارها فرو می‌ریزد، اما این ملت با ایمان، جهاد و وحدت ایستاد و دشمن را ناکام گذاشت.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: ما ملت امام حسین(ع) هستیم و همین روحیه است که ملت ایران را شکست‌ناپذیر کرده است.

وی افزود: امروز جبهه مقاومت در منطقه از لبنان، یمن، عراق و فلسطین در کنار ملت ایران قرار دارد و این هم‌افزایی، قدرتی بی‌بدیل در جهان ایجاد کرده است.

ملت ایران بن‌بست ندارد

سردار جوانی با اشاره به نگاه دشمنان به جمهوری اسلامی گفت: آنان تصور می‌کردند در مدت کوتاهی نظام را دچار فروپاشی می‌کنند، اما امروز اعتراف می‌کنند که محاسباتشان اشتباه بوده است.

وی تأکید کرد: ملت ایران مسیر بن‌بست ندارد و دشمنان هستند که در بن‌بست قرار دارند، زیرا خداوند راه سلطه آنان را بسته است.

سردار جوانی بیان کرد: عزت، ایمان، جهاد و وحدت، رمز ماندگاری و اقتدار ملت ایران است و شهدای اهل سنت و شیعه، چراغ‌های هدایت این مسیر روشن هستند.