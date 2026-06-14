خبرگزاری مهر- گروه استانها: ۱۰۵ شب از جهاد خیابان ملت مبعوث ایران در جایجای ایران اسلامی و استان ولایتمدار چهارمحال و بختیاری میگذرد و هر کسی در این ایام و شبهای تاریخی تلاش دارد تا دِین خود را نسبت به اسلام و ایران ادا کند. در روزهایی که دشمن همچون ۴۷ ساله انقلاب با تمام توان تبلیغاتی و رسانهای به دنبال هجمه به اذهان و قلوب است و میخواهد با وارونهسازی واقعیتها یأس و ناامیدی را در لایههای اجتماع القا کند، مداحان اهل بیت (ع) با نوای «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» و خلق نواها و مداحیهای انقلابی و حماسی، نبض حضور مردم در خیابان برای خونخواهی امام شهیدمان را تپندهتر میکنند.
مداحان در این روزهای حماسه و اقتدار همچون دیگر بزنگاهها مأموریت خود را به خوبی انجام دادند و با پایبندی به هنر متعهد، نقش محوری را در حماسهآفرینی ملت مبعوث ایران در این برهه حساس و سرنوشتساز ایفا کردند. این نقش خاصه با قرار گرفتن در ماه حماسه و خون، ماه محرم ابعاد وسیعتری مییابد که حاصل پیوند عمیقتر حماسه ملت مبعوث ایران با حماسه حسینی (ع) است. در این خصوص گفتگوی ما را با یک مداح و ذاکر پیشکسوت اهل بیت (ع) و رئیس شورای عالی ستایشگری استان چهارمحال و بختیاری میخوانید. این مداح باسابقه استان ابتدا به این پرسش پاسخ داد که نقش مداحیها در ایجاد شور حماسی و اتحاد و انسجام مردم در صفوف اجتماعات شبانه چه بوده است.
مداحیهای دوران انقلاب القا کننده شور حسینی و حماسه خمینی بود
حمیدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی از دوران پیروزی آن تا برهه کنونی نقشآفرین بودهاند، اظهار کرد: انقلاب اسلامی درواقع برخاسته از آموزهها و مبانی مکتب عاشورای سیدالشهدا (ع) بود و لذا اشعار و سرودها و مداحیها در حال و هوای پیروزی انقلاب نیز خط محتوایی خود را از این رویداد بزرگ تاریخ اسلام الهام گرفتند.
رئیس شورای عالی ستایشگری استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مداحیهای دوران انقلاب القا کننده شور حسینی (ع) و حماسه خمینی (ره) بود، ادامه داد: این مداحیها روحیه جهاد و مبارزه و ایثار تا پیروزی خون بر شمشیر را بر مردم انقلابی القا میکرد و این ملت را بر آن داشت تا نظام طاغوت را سرنگون و حکومت اسلامی را جایگزین آن کنند. باید گفت که مداحان در کنار دیگر اقشار نقش بسیار مهمی را در آگاهیبخشی و بصیرتافزایی جامعه نسبت به قیام عاشورا و اهداف امام خمینی (ره) و در نهایت، شکلگیری این پیروزی ایفا کردند.
مداح باسابقه اهل بیت (ع) در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه نقش بیبدیل مداحان در دیگر مقاطع تاریخ انقلاب نیز غیر قابل چشمپوشی است، تصریح کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، مداحان استانی و کشوری نقش مهمی را در همراه کردن اقشار مختلف مردم مردمی با این دفاع مقدس داشتند و صحنههای نوحهخوانی و مداحی رزمندگان اسلام در شبهای عملیات را همه ما دیدهایم که چه شوری در آنان به پا میکرد و روحیه ایثار و شهادتطلبی را ترویج میداد.
نقش مداحان در شور و حماسه اجتماعی جنگ رمضان
توسلی یادآور شد: در دفاع مقدس دوم در خردادماه سال گذشته و نیز دفاع مقدس چهل روزه نیز این نقش به خوبی ایفا شده است، افزود: ما ۴۷ سال است که با دشمن در نبردیم و در هر جا که نیاز بوده مداحان وارد میدان شدند و رسالت خود را ایفا کردند.
وی در خصوص نقش مداحان در جنگ رمضان، بیان کرد: شاعران و مداحان با سرودن اشعار زیبا، تأثیرگذار، حماسی و دشمنشکن و اجرای زیبای این اشعار نقش مؤثری در همراه ساختن مردم و حماسهآفرینی داشتند و شور و هیجان معنوی را در جامعه ایجاد کردند.
توسلی تأکید کرد: اشعار و مداحیهای اجرا شده در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی با ایجاد شور حماسی و معنوی در جامعه و حفظ و ماندگاری مردم در صحنه باعث ناامیدی دشمنان شدند.
این ذاکر اهل بیت (ع) افزود: دشمن با امپراطوری تبلیغاتی و رسانهای دنیا تلاش دارد تا این ملت مبعوث را ناامید کند اما مداحان و شاعران در کنار سایر مجموعهها رسالت تاریخی و نقش محوری خود را ایفا کردند و با تولید آثار انقلابی و شورآفرین، مردم را به میدان دعوت کردند، روح حماسه و معنویت را به جامعه تزریق و بسیاری از نقشههای شوم دشمنان را نقش بر آب کردند.
مداحی و ستایشگری از پیشرانهای مهم میدانآوری مردم بود
توسلی با یادآوری اینکه مداحی و ستایشگری از پیشرانهای مهم میدانآوری مردم در این بالغ بر ۱۰۰ شب بود، گفت: مداحان و ستایشگران با مداحیهای زیبا و ارزشمند خود فضای پرشور و شکوهی را در خیابانها و میدانهای شهر در این ۱۰۵ شب حماسه و اقتدار خلق کردند و این مردم حقیقتاً آماده جانفشانی برای دفاع از ایران و انقلاب اسلامی هستند.
رئیس شورای عالی ستایشگری استان در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارزیابی فضای مداحی و ستایشگری در استان چهارمحال و بختیاری ناظر به جنگ رمضان و حماسه خیابان، بیان کرد: به فضل الهی این استان شاعران بسیار خوبی دارد که اشعارشان در بیت امام شهیدمان نیز قرائت میشد و هنرمندان انقلابی و ولایی فراوانی در این استان فعالیت دارند که آثار فاخر ملی و تاثیرگذار تولید میکنند.
توسلی در خصوص ویژگی مداحی و ستایشگری که باعث جذب حداکثری، اظهار کرد: مردم ولایتمدار در استانِ صد در صد شیعی چهارمحال و بختیاری عاشق و دلداده اهل بیت علیهم السلاماند و با وقایع عاشورا و فیلم سیدالشهدا (ع) زیسته و اخت گرفتهاند.
وی با تأکید بر اینکه این مردم نسبت به ترسیمکنندگان و تبیینکنندکان قیام عاشورا ارادت و احترام خاصی دارند، افزود: مداحیهای تولید شده در ایام جنگ رمضان یک بازنمایی و تلفیق قیام عاشورا و حادثه کربلا با وقایع انقلاب اسلامی است و تنفر نسبت به استکبار جهانی خاصه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی بوده است.
توسلی تأکید کرد: تلفیق حماسه عاشورا با حماسه معاصر مردم ایران یعنی انقلاب اسلامی و اخیراً حماسه اقتدار ملت مبعوث در مقابله با استکبار جهانی در اشعار و مداحیها حقیقتاً بروز و ظهور زیبایی یافت. این تجمعات مردمی در خیابان که بالغ بر ۱۰۰ شب است بیوقفه ادامه دارد، بدون این مداحیهای زیبا و بصیرتافزا قابل تصور نیست.
وی با تصریح اینکه مردم هم مطالبه شعر قوی و مداحی فاخر را از ما دارند، افزود: بصیرتافزایی سخنرانان و شور افزایی شاعران و مادحان در اجتماعات شبانه مردم یک حماسه جاویدان را ایجاد کرد که خار چشم دشمنان و عامل تحسین دوستان شده است. این حماسه مردمی در کنار اقتدار نیروهای مسلح کشورمان باعث شد تا روایت آمریکا از پیروزی محلی از اعراب نداشته باشد و مردم دنیا به خواری و زبونی آمریکا و عزت و کرامت مردم ایران پی ببرند.
تمهیدات آمادهسازی مادحان و شاعران استان برای محرم حسینی
رئیس شورای عالی ستایشگری استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جلسات توجیهی و هماهنگی با ستایشگران، شاعران و مداحان استانی ویژه ماه محرم و متناسب با فضای کنونی کشور برگزار شده است، افزود: خط اصلی محتوایی در مداحیها و اشعار و روضهها، حفظ شور حماسه و غیرت است چرا که ما در نبردی تمامعیار علیه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی هستیم.
توسلی بصیرتافزایی و آگاهیبخشی را از دیگر محورهای اصلی اشعار و مداحیهای محرم پیش رو عنوان کرد و گفت: بسیار مهم است که بصیرت سیاسی و دینی مردم نسبت به وقایع جاری و پیشینه و گذشته این نبرد همیشگی بین حق و باطل ارتقا یابد و شاعران و ستایشگران در این راستا نقش دارند.
وی حضور در هیئات عزاداری حسینی و نیز تجمعات شبانه مردمی را از محورهای کار مداحان در دهه نخست محرم دانست و گفت: برنامهریزیها بر این است که این محافل و اجتماعات در امتداد هم برپا شود و تداخلی پیش نیاید تا مردم بتوانند هم از محافل عزای حسینی (ع) و هم اجتماعات عاشورایی بهرهمند شوند.
توسلی حضور مداحان در صدا و سیما را نیز مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: برخی برنامههای تجمعمحور ویژه ماه محرم همچون «أحلی من العسل»، «شیرخوارگان حسینی» و نظیر اینها نیز در بستر اجتماعات شبانه مردم برپا میشود که رسانهها خاصه رسانه ملی این محافل را پوشش میدهند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه تمام این حماسهها و پیروزیهای ملت مبعوث جز عنایت الهی نیست، اظهار کرد: این مردم در طی ۳۷ سال رهبری امام شهید و پیش از آن، رهبری امام راحل (ره) آموختند که میداندار باشند و دشمن را از میدان بیرون کنند.
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