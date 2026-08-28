عباس قنبری عدیوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایران پهناور سرزمین اقوام و گروه‌های اجتماعی است که با زبان‌ها و گویش‌های مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند، اظهار کرد: در کنار این تنوع زبانی و جمعیتی و حتی تفاوت‌های دینی و اعتقادی، پیوستگی و همبستگی بین اقوام و طوایف، نژادها و تبارها همواره مشهود بوده و الگویی جامع از وحدت و انسجام را در طول قرن‌های متمادی به نمایش گذاشته است.

رئیس بنیاد ایرانشناسی در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ایران در طول تاریخ صحنه تشکیل حکومت‌های مختلف در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور بوده است، ادامه داد: در برهه‌هایی هم کم بخشی از خاکمان توسط بیگانگان اشغال شد، مردمان این دیار ویژگی‌های یک ملت بزرگ را به نمایش گذاشتند و هویت ایرانی خود را حفظ کردند.

قنبری بیان کرد: «ملت» یک مفهوم سیاسی اجتماعی و دارای فرهنگ و تمدن و ادبیات کهن است و ایرانی‌ها از همه اقوام و زبان‌ها در طول تاریخ همواره خود را ایرانی دانسته‌اند و این رویکرد در کلام و رفتار همه مردم ایران مشهود و ملموس بوده است. لذا ایرانیان از دیرباز همچون حلقه‌های به هم پیوسته یک زنجیره در کنار هم بوده‌اند و وحدت قومی، دینی، زبانی، فرهنگی و تمدنی را حفظ کرده‌اند.

زیست مسالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر اینکه ایران سرزمین زیست پیروان ادیان مختلف همچون مسیحیان، زرتشتیان، یهودیان و کلیمیان و مسلمانان شیعه و سنی است، گفت: این مردمان با وجود تفاوت‌های اعتقادی در کنار هم زیست مسالمت‌آمیز دارند و در آرامش و امنیت باهم زندگی می‌کنند.

قنبری حضور رزمندگان از اقوام و طوایف و ادیان مختلف در جبهه‌های حق علیه باطل را یکی از زیباترین جلوه‌های از این پیوند و وحدت ایرانیان دانست و افزود: در دوران دفاع مقدس هشت ساله همه مردم با تنوع قومی و زبانی و دینی در کنار هم علیه دشمن قرار گرفتند و متجاوز را از سرزمین به بیرون راندند. همین وحدت و انسجام را در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم هم به عینه شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه مصادیق این وحدت و همدلی در تک‌تک استان‌ها را می‌توان مشاهده کرد، گفت: در استان چهارمحال و بختیاری اقوام مختلفی همچون بختیاری‌ها، ترک‌زبان‌ها، دهکردی‌ها، فرخشهری‌ها، بروجنی‌ها و ... در کنار هم در شهرستان‌های ۱۲ گانه زندگی می‌کنند. این زندگی ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، ادبی، هنری و تمام جلوه‌های زیست مطلوب و خردمندانه را شامل می‌شود.

قنبری با تأکید بر اینکه مردم ۱۰۰ درصد شیعی استان چهارمحال و بختیاری پیروان مکتب علوی هستند، افزود: این مردمان با احترام به فرهنگ و آداب و رسوم همدیگر با هم زیست مسالمت‌آمیز دارند و پیوستگی و انسجام را با هم حفظ می‌کنند.

وی بیان کرد: این مردمان باصفا در برهه‌هایی از تاریخ نیز میزبان جمعیت‌هایی از دیگر اقوام و ملل بودند اما این پیوستگی و انسجام آنان خدشه‌دار نشده است مثلاً در عصر صفوی تا بالغ بر سه قرن، مناطقی از چهارمحال و بختیاری میزبان ارمنی‌ها بودند و به گواه تاریخ، این قوم یک زندگی خوب را در آرامش و امنیت در این منطقه تجربه کرد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: اقوام گوناگون در استان چهارمحال و بختیاری مراودات بسیار نزدیک و ازدواج و خویشاوندی با یکدیگر دارند، در همسایگی هم بدون هیچ مشکلی زندگی می‌کنند، کارهای اقتصادی مشترک با هم راه‌اندازی می‌کنند، در سازمان‌ها و ادارات همکارند و خلاصه اینکه تفاوت‌های قومی و زبانی هیچ خللی در تعاملات مردمان منطقه ایجاد نکرده است.

مصادیق عملی وحدت در چهارمحال و بختیاری

رئیس بنیاد ایرانشناسی شعبه چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه در جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز مردمان این دیار در کنار سایر هموطنان ایستادند و از خاک میهن و انقلاب اسلامی دفاع کردند، افزود: دشمن متخاصم همواره مترصد بوده تا برگ برنده ایرانیان یعنی وحدت و انسجام را از آنان بگیرد اما ملت بزرگ ایران هیچگاه اجازه نداده که بیگانگان آنها را از هم جدا کند.

وی با یادآوری اینکه در این استان اقوام مختلف در کنار هم در آیین‌های مختلف مشارکت می‌کنند، ادامه داد: همه ما مشاهده می‌کنیم که مردمان این دیار با همدیگر در کمال آرامش و همکاری در عروسی‌ها یا مراسم ترحیم و ختم، در بازار و تجارت و بازرگانی، جشنواره‌های متنوع و ... شرکت می‌کنند.

قنبری مشارکت اقوام و گروه‌های مختلف در فعالیت‌های سیاسی را از دیگر جلوه‌های وحدت در استان دانست و گفت: مردمان این دیار از هر طایفه و قوم در پست‌های مدیریتی و عرصه‌های مختلف سیاسی و مدیریتی و نیز نهادهای اجتماعی همچون مسجد، مدرسه، دانشگاه، بازار و ... در کنار هم برای تعالی و پیشرفت چهارمحال و بختیاری و ایران سربلند تلاش می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تصریح اینکه جامعه نخبگانی استان جا دارد به تبیین جلوه‌های این وحدت و یکپارچگی بپردازند، افزود: انتظار می‌رود که حوزویان و دانشگاهیان، خطیبان و سخنرانان، نویسندگان و پژوهشگران، شاعران و هنرمندان و سایر اقشار نخبگان جامعه این وحدت را بازنمایی و برای تقویت آن کمک کنند.

قنبری اظهار کرد: هنرمند استانی و ملی، کوروش اسدپور در ترانه‌ای بختیاری تأکید دارد که همه ایرانیان از هر قوم و طایفه‌ای یکی هستیم و نباید بین آنها فاصله بیندازیم و ما نباید اجازه بدهیم بیگانگان یا افرادی ناآگاهانه یا آگاهانه و مغرضانه این وحدت و انسجام را از بین ببرند.

رئیس بنیاد ایرانشناسی شعبه چهارمحال و بختیاری با دعوت از عموم مردم و اقشار مختلف جامعه نسبت به حفظ برادری و اخوت و ارتقای فرهنگ انسانی و اخلاقی، بیان کرد: خدای سبحان هم از ما مسلمانان می‌خواهد که همواره متحد و یکپارچه باشیم و تفاوت‌های قومی و منطقه‌ای و فرهنگی نباید باعث جدایی گروه‌ها شود.

قنبری اظهار کرد: لازمه تحقق این مهم افزایش صبر و تاب‌آوریای اجتماعی است چرا که رشد و افزونی و تعالی فرهنگی جامعه در گرو باورها و اندیشه‌های انسانی است و اگر افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه بر طبل تفرقه بکوبند، نخبگان و فرهیختگان جامعه نباید اجازه دهند که اهداف خود را عملی کنند.

نقش نخبگان در تقویت وحدت اجتماعی

رئیس بنیاد ایرانشناسی شعبه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مردمان این استان در طول تاریخ در همه برهه‌های تاریخ جلوه‌های وحدت را به نمایش گذاشته‌اند، افزود: این مردم در راندن بیگانگان از منطقه و در دفاع از کشورمان در کنار هم قرار گرفتند و در دوران مشروطه‌خواهی ملت بزرگ ایران نیز بختیاری‌ها با همراهی مردم منطقه و دیگر اقوام ایرانی به پاخاستند.

قنبری تصریح کرد: ایرانیان از دیرباز با اتکا به فرهنگ غنی چندهزارساله نیاکان و اتکا به وحدت و یکپارچگی که فرمان دین ماست و با توجه به درونمایه‌های آموزه‌های انسانی و اخلاقی، کنار هم بودند و در برهه‌های مختلف تاریخی سطح آگاهی، بینش، باورمندی و رشد و شکوفایی این مردم ارتقا و فرهنگ یاری‌گری و احترام به باورها و اندیشه‌های دیگران ترویج یافته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در پایان با تأکید بر اینکه آینده از آن خردمندان در پرتو زیست هنرمندانه است، اظهار کرد: این مصادیق و جلوه‌های وحدت‌بخشی اقوام متنوع کشور و استان نشان می‌دهد که مردمان این دیار همواره هویت منطقه‌ای و هویت ملی خود را در طول تاریخ حفظ کردند و از این پس نیز حفظ خواهند کرد.