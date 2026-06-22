به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری به مناسبت روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی پیامی صادر کرد.

متن پیام استاندار به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یکم تیرماه، سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان معمار کبیر انقلاب، امام خمینی(قدس سره)، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه والای تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این روز، یادآور رسالت خطیر مبلغان، هنرمندان و فعالان فرهنگی است که با مجاهدت خاموش خود پرچم معارف ناب محمدی را برافراشته نگه داشته‌اند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز و تبریک به تمامی خادمان عرصه تبلیغ و فرهنگ دینی، بر خود لازم می‌دانم از زحمات بی‌وقفه این عزیزان در تبیین معارف الهی و روشنگری در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان، صمیمانه قدردانی کنم.

سازمان تبلیغات اسلامی، به عنوان متولی اصلی امر تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی، در طول سال‌های پس از انقلاب، نقشی بی‌بدیل در زنده نگه داشتن این رسالت عظیم ایفا کرده است. از اعزام مبلغان به مناطق مختلف کشور برای تبیین نهضت عاشورا و احیای سیره حسینی در مبارزه با فساد و ظلم، تا تولید آثار فرهنگی و هنری فاخر در حوزه مفاهیم دینی، همه و همه در راستای همان هدف بزرگ اصلاح امت و زنده نگه داشتن پیام جاودان کربلاست.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای تمامی روحانیون، علما و تلاشگران عرصه تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی، توفیق روزافزون و سربلندی در مسیر خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی را مسئلت نموده و امیدوارم با تاسی از نهضت حسینی، همواره در مسیر اصلاح، امر به معروف و نهی از منکر و روشنگری در جامعه گام برداریم.

جعفر مردانی

استاندار چهارمحال و بختیاری