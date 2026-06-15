آقامیری: آزادراه شهید شوشتری با هدف کاهش ۳۰ درصدی شرق تهران افتتاح شد

سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: این پروژه در سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل مدیریت شهری دوره ششم شد و از اواخر همان سال، عملیات تکمیل آن با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام شهری آغاز شد.

وی افزود: با سیاست‌گذاری کمیته عمران و هماهنگی بخش‌های فنی، روند اجرای پروژه با سرعت قابل توجهی ادامه یافت و با تخصیص بودجه مناسب، عملیات عمرانی در این مسیر شتاب گرفت.

تکمیل حلقه کمربندی شرق تهران

آقامیری با اشاره به اهمیت این پروژه در شبکه بزرگراهی پایتخت گفت: آزادراه شهید شوشتری به عنوان یکی از حلقه‌های مهم کمربند شرقی تهران تعریف شده و تکمیل آن در کاهش بار ترافیکی بزرگراه بسیج نقش اساسی دارد.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند حدود ۳۰ درصد از ترافیک شرق تهران را کاهش دهد و نقش مهمی در روان‌سازی عبور و مرور در این محدوده داشته باشد.

تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری دوره ششم بیان کرد: تکمیل پروژه‌های بزرگراهی نیمه‌تمام در دستور کار قرار گرفت و هم‌زمان چند پروژه مهم در نقاط مختلف تهران دنبال شد.

وی افزود: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به بزرگراه شهید بروجردی در غرب تهران و ادامه پروژه بزرگراه یادگار امام(ره) اشاره کرد که هر دو در مراحل پایانی قرار دارند و به‌زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

آقامیری همچنین گفت: با وجود شرایط خاص و دشوار دوره اخیر، از جمله هم‌زمانی بخشی از اجرای پروژه‌ها با شرایط جنگی، روند تکمیل پروژه‌ها متوقف نشد و عملیات اجرایی مطابق برنامه پیش رفت و هدف مدیریت شهری در این دوره، تکمیل زنجیره کمربندی تهران و ارائه خدمات بهتر به شهروندان بوده و آزادراه شهید شوشتری یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر محسوب می‌شود.

آقامیری در پایان خاطرنشان کرد: از فردا این پروژه در اختیار شهروندان شرق تهران قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود نقش موثری در کاهش بار ترافیکی این محدوده ایفا کند.