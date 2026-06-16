به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای مدیریت شرایط پس از حوادث اخیر و حفظ آرامش شهر گفت: زحمات و تلاش‌های انجام‌شده، کاری شجاعانه و غیرتمندانه بود و باعث شد سایه جنگ‌زدگی از شهر تهران دور شود. امروز در ظاهر شهر هیچ نشانی از جنگ‌زدگی دیده نمی‌شود، هرچند برخی نقاط موضعی وجود دارد که برای آن‌ها برنامه‌ریزی شده و ان‌شاءالله بازسازی خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه آزادراه شهید شوشتری اظهار کرد: این پروژه که در فضای رسانه‌ای این روزها کمتر دیده شد، یکی از طرح‌های مهم عمرانی شهر تهران است که باید از همه دست‌اندرکاران آن تشکر کرد. عملیات این پروژه از سال ۱۳۸۶ آغاز شد، اما پس از ۱۴ سال تنها حدود ۱۵ درصد پیشرفت داشت و در اختیار مدیریت شهری جدید قرار گرفت.

آقامیری افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ این پروژه دوباره فعال شد و طی حدود چهار سال و نیم، بیش از ۸۵ درصد پیشرفت آن تکمیل شد و در روزهای گذشته به بهره‌برداری رسید و در فاز نخست، حدود سه کیلومتر از مسیر افتتاح شد و به‌زودی مراحل بعدی آن نیز آغاز خواهد شد تا خدمت شایسته‌ای به مردم تهران، به‌ویژه مناطق پیرامونی این پروژه ارائه شود.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این پروژه اثر قابل توجهی در کاهش ترافیک پایتخت دارد، گفت: برآوردها نشان می‌دهد با افتتاح آزادراه شهید شوشتری، حدود ۵ درصد از ترافیک شهر تهران کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع در بهبود وضعیت ترافیکی کل شهر مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: این پروژه در واقع اتصال بزرگراه امام رضا(ع)، بزرگراه شهید نجفی‌رستگار و در ادامه مسیرهای مرتبط با بزرگراه شهید یاسینی را فراهم می‌کند و با تکمیل فازهای بعدی، نقش مهم‌تری در شبکه حمل‌ونقل تهران خواهد داشت.