برگزاری اولین رویداد استانی روایت حماسه«ما و خیابان» در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی رویداد حماسه «ما و خیابان» با بیان اینکه در راستای توجه به موضوع تاریخ شفاهی جنگ، پیوست روایت در حوزه انقلاب و جنگ از گذشته در حوزه هنری مانند روایت پیشرفت، زیست بوم مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: علاوه بر فراخوان مربوط به روایت حماسه«ما و خیابان»، تاکنون تولید بیش از ۱۰ مستند کوتاه روایت تصویری در حوزه هنری خراسان جنوبی انجام شده است.

وی بیان کرد: برگزاری اولین رویداد محوری حماسه«ما و خیابان» خراسان جنوبی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران از چندی پیش با هدف ثبت وقایع و اتفاقات مربوط به حماسه مردم در خیابان ها و میادین به ویژه حماسه کودکان، نوجوانان و زنان انقلابی در استان آغاز شده است.

کریمیان با تاکید بر این که این رویداد در واقع بیانگر روایت بعثت مردم خراسان جنوبی در صحنه میادین و خیابان ها است، افزود: از آن جایی که امروز خبرنگاران متولی روایت در این خصوص هستند، خواستاریم علاوه بر ارسال روایت های خود در رسانه های استان، ما را در اطلاع رسانی در این زمینه برای ارسال آثار مورد نظر در قالب های فایل صوتی، متن، عکس و فیلم یاری کنید.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با اشاره به این که این رویداد در دو مرحله برگزار می شود، یاد آور شد: در اواسط تیرماه سال جاری اختتامیه مرحله اول این رویداد برگزار می شود و به منتخبان هدیه ویژه نگین انگشتر سنگ حرم متبرک عقیله بنی هاشم حضرت زینب(س) اهدا خواهد شد و کارگاه روایت نویسی ویژه منتخبان این رویدادهم برگزار می شود.

کریمیان با بیان این که آثار منتخب به شکل مکتوب در قالب کتابی منتشر خواهد شد، اظهار کرد: مجموعه این روایت ها در کانال«روایت های خاکی» در پیام رسان های بله و ایتا بارگذاری می شود و علاقمندان به شرکت در این رویداد می توانند آثار خود را به آیدی روایت های مردمی «ستاره خاکی» ارسال کنند.