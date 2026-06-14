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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

نجات ۵۱ کودک کار در سمنان؛ بازگشت به آغوش خانواده و کلاس درس

نجات ۵۱ کودک کار در سمنان؛ بازگشت به آغوش خانواده و کلاس درس

سمنان- مدیرکل بهزیستی سمنان با اعلام بازگشت ۵۱ کودک از محیط کار به تحصیل و خانواده در سال گذشته، گفت: هیچ کودکی نباید به دلیل فقر از تحصیل محروم و به کار اجباری کشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی بهزیستی استان سمنان به روز جهانی منع کار کودکان اشاره داشت و افزود: تاکید این هفته بر یادآوری موضوع رعایت حقوق کودکان و پرهیز از به‌کارگیری آن‌ها در مشاغل سخت و طاقت فرسا است.

وی بهبود شرایط زندگی کودکان را وظیفه همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول برشمرد و ادامه داد: هیچ کودکی نباید به دلیل فقر یا ناآگاهی در محیط کاری اجباری و به دور از تحصیل قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه از ۲۲ لغایت ۳۱ خرداد به همین هفته اختصاص یافته و برای آن کارزار نه به کار کودک راه اندازی شده است، بیان کرد: رویکرد آن حمایت اجتماعی و اقتصادی از کودکان کار و تلاش برای پیشگیری و ورود آن ها به چرخه کار است.

نسیمی تعداد پرونده های فعال در حوزه کودکان کار را ۴۲۱ مورد در استان سمنان عنوان کرد و ادامه داد: ۸۰ درصد این کودکان از اتباع خارجی هستند.

وی با تاکید به اینکه طی سال گذشته ۵۱ کودک از چرخه کار خارج شده و به تحصیل و خانواده خود بازگشتند، افزود: برای این افراد و خانواده‌های آن ها بیش از ۳۰ دوره مهارت زندگی، خود مراقبتی و روان شناختی برگزار شده است.

کد مطلب 6859759

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