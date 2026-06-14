نجات ۵۱ کودک کار در سمنان؛ بازگشت به آغوش خانواده و کلاس درس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی بهزیستی استان سمنان به روز جهانی منع کار کودکان اشاره داشت و افزود: تاکید این هفته بر یادآوری موضوع رعایت حقوق کودکان و پرهیز از به‌کارگیری آن‌ها در مشاغل سخت و طاقت فرسا است.

وی بهبود شرایط زندگی کودکان را وظیفه همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول برشمرد و ادامه داد: هیچ کودکی نباید به دلیل فقر یا ناآگاهی در محیط کاری اجباری و به دور از تحصیل قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه از ۲۲ لغایت ۳۱ خرداد به همین هفته اختصاص یافته و برای آن کارزار نه به کار کودک راه اندازی شده است، بیان کرد: رویکرد آن حمایت اجتماعی و اقتصادی از کودکان کار و تلاش برای پیشگیری و ورود آن ها به چرخه کار است.

نسیمی تعداد پرونده های فعال در حوزه کودکان کار را ۴۲۱ مورد در استان سمنان عنوان کرد و ادامه داد: ۸۰ درصد این کودکان از اتباع خارجی هستند.

وی با تاکید به اینکه طی سال گذشته ۵۱ کودک از چرخه کار خارج شده و به تحصیل و خانواده خود بازگشتند، افزود: برای این افراد و خانواده‌های آن ها بیش از ۳۰ دوره مهارت زندگی، خود مراقبتی و روان شناختی برگزار شده است.