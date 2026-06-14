موانع ۸ واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شمسیپور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان صبح امروز در ششمین جلسه این کارگروه در سالن شهید مردانی استانداری گفت: ۸ درخواست از واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی و گردشگری بررسی و راهکارهای رفع مشکلات آنها شامل مسائل تسهیلاتی، بدهیهای مالیاتی، زیستمحیطی و تخصیص زمین به تصویب رسید.
در ادامه جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر استمرار این جلسات گفت: حمایت از سرمایهگذاری، حمایت از امنیت ملی است و مدیران نباید به محدودیتها اکتفا کنند. وی تکمیل طرحهای نیمهتمام و احیای واحدهای راکد را در اولویت دانست.
احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس نیز مسکن را یکی از بالاترین سرمایهگذاریها دانست و با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ قلم کالا با حوزه مسکن مرتبط است، گفت: نظام سرمایهگذاری در استان و تضمیننامههای اجرایی مصوبات کارگروه باید تقویت شود.
ملکمحمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز تأکید کرد: مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ضمانت اجرایی قانونی دارد.
وی از برگزاری تورهای میدانی تسهیلگری در استان خبر داد و گفت: مشکلات بهصورت میدانی بررسی و رفع میشود.قربانپور با اشاره به وجود ۱۶ طرح سرمایهگذاری در «کیف سرمایهگذاری» چهارمحال و بختیاری افزود: در این کیف، یک کارت طلایی به سرمایهگذاران داده میشود تا بتوانند بدون نوبت با استاندار و مدیران اجرایی دیدار کنند.
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