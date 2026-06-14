آغاز عملیات نصب ۱۰ هزار متر مربع توری سنگ در محور کرج–کندوان

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات ایمنسازی در محور کرج–کندوان اظهار کرد: تاکنون ۳۰ هزار متر مربع توری سنگ در نقاط مختلف این محور با هدف افزایش ارتقای ایمنی کاربران جاده ای نصب شده است.
وی افزود: پیش از این نیز ۱۵ هزار متر مربع در محدوده کندر و ۳۰ هزار متر مربع دیگر نیز در نقاط ریزشی این محور نصب خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این پروژهها را ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، افزایش ایمنی تردد، جلوگیری از ریزش سنگ از ترانشههای کوهستانی، کاهش مخاطرات جادهای و حفاظت از جان کاربران جاده ای است.
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