به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار قیمت انواع تخم مرغ پوست سفید و قهوه‌ای اعلام شد.

قیمت انواع تخم مرغ پوست سفید و قهوه‌ای به شرح ذیل است:

«تخم مرغ غیر بسته بندی ۳۰ عددی ۱۸۰ هزار تومان

تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی شانه خمیری ۳۶۰ هزار تومان / شانه خمیری درب دار ۳۶۵ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۲۴عددی شانه خمیری درب دار ۲۹۲ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۱۵ عددی شانه خمیری ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان / شانه خمیری درب دار ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان / بسته‌بندی طلقی ۱۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی شانه خمیری درب دار ۲۴۳ هزار تومان/ بسته بندی طلقی ۲۵۳ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۱۲عددی شانه خمیری درب دار ۱۴۶ هزار تومان/ بسته‌بندی طلقی ۱۴۹ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۹عددی شانه خمیری درب دار ۱۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان/ بسته‌بندی طلقی ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان

تخم مرغ بسته ۶عددی شانه خمیری درب‌دار ۷۳ هزار تومان/ بسته‌بندی طلقی ۷۶ هزار تومان»

