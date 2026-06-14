به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار قیمت انواع تخم مرغ پوست سفید و قهوهای اعلام شد.
قیمت انواع تخم مرغ پوست سفید و قهوهای به شرح ذیل است:
«تخم مرغ غیر بسته بندی ۳۰ عددی ۱۸۰ هزار تومان
تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی شانه خمیری ۳۶۰ هزار تومان / شانه خمیری درب دار ۳۶۵ هزار تومان
تخم مرغ بسته ۲۴عددی شانه خمیری درب دار ۲۹۲ هزار تومان
تخم مرغ بسته ۱۵ عددی شانه خمیری ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان / شانه خمیری درب دار ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان / بستهبندی طلقی ۱۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی شانه خمیری درب دار ۲۴۳ هزار تومان/ بسته بندی طلقی ۲۵۳ هزار تومان
تخم مرغ بسته ۱۲عددی شانه خمیری درب دار ۱۴۶ هزار تومان/ بستهبندی طلقی ۱۴۹ هزار تومان
تخم مرغ بسته ۹عددی شانه خمیری درب دار ۱۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان/ بستهبندی طلقی ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان
تخم مرغ بسته ۶عددی شانه خمیری دربدار ۷۳ هزار تومان/ بستهبندی طلقی ۷۶ هزار تومان»
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