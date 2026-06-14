فعالیت ادارات قم با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمان‌نیای ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت فعالیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی در سطح استان اظهار کرد: با هدف بهبود روند خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مراجعات مردمی، فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان قم از تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون، به‌صورت کامل و حضوری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با تأکید بر استمرار ارائه خدمات عمومی در بخش‌های مختلف، افزود: در حال حاضر تمامی کارکنان ادارات و سازمان‌ها با حضور ۱۰۰ درصدی در محل کار خود حاضر هستند و انجام وظایف سازمانی و تکریم ارباب‌رجوع به روال عادی و حضوری دنبال می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم خاطرنشان کرد: این روند با هدف تسریع در رسیدگی به امور مراجعان و ارتقای بهره‌وری در ساختار اداری استان در حال اجراست و تمامی مجموعه‌های دولتی موظف به ارائه خدمات مطلوب با تمام ظرفیت نیروی انسانی خود هستند.



به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمان‌نیای ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت فعالیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی در سطح استان اظهار کرد: با هدف بهبود روند خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مراجعات مردمی، فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان قم از تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون، به‌صورت کامل و حضوری است.



معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با تأکید بر استمرار ارائه خدمات عمومی در بخش‌های مختلف، افزود: در حال حاضر تمامی کارکنان ادارات و سازمان‌ها با حضور ۱۰۰ درصدی در محل کار خود حاضر هستند و انجام وظایف سازمانی و تکریم ارباب‌رجوع به روال عادی و حضوری دنبال می‌شود.



معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم خاطرنشان کرد: این روند با هدف تسریع در رسیدگی به امور مراجعان و ارتقای بهره‌وری در ساختار اداری استان در حال اجراست و تمامی مجموعه‌های دولتی موظف به ارائه خدمات مطلوب با تمام ظرفیت نیروی انسانی خود هستند.