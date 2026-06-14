به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان نظرآباد، همایش «طلایه‌داران شور عاشوراییان» در آستانه فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با حضور امام جمعه محترم ، دکتر شمیرانی، پیرغلامان، خادمان و مسئولان هیأت‌های مذهبی در فضایی معنوی و صمیمی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، امام جمعه محترم با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن شعائر حسینی، هیأت‌های مذهبی را از مهم‌ترین پایگاه‌های ترویج فرهنگ عاشورا و انتقال معارف اهل‌بیت(ع) به نسل جوان دانست و بر ضرورت برگزاری باشکوه، منظم و اثرگذار مراسمات عزاداری تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به نقش هیأت‌ها در تقویت وحدت، همبستگی اجتماعی و مقابله با جنگ نرم دشمنان، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی برای تبیین اهداف نهضت عاشورا شد.

در ادامه، دکتر شمیرانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امسال بیش از هر زمان دیگری می‌توان عظمت و پیام قیام عاشورا را درک کرد. امام حسین(ع) با نثار جان خود و یاران باوفایش، اسلام را زنده نگه داشت و امروز نیز امام عزیز شهیدمان و شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، عزت، استقلال و امنیت کشور را تضمین کرده‌اند.

وی افزود: شما خادمان و مسئولان هیأت‌های مذهبی، طلایه‌داران مکتب حسینی هستید و رسالت بزرگی در انتقال پیام عاشورا به نسل جوان بر عهده دارید. باید ابعاد مختلف قیام عاشورا و درس‌های آن را برای جامعه، به‌ویژه جوانان، به درستی تبیین و ترسیم کنیم.

فرماندار شهرستان نظرآباد با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه خاطرنشان کرد: دشمنان داخلی و خارجی مأموریت دارند با ایجاد شکاف و اختلاف، وحدت ملت ایران را هدف قرار دهند؛ از این‌رو وظیفه همه ماست که با هوشیاری، مراسمات مذهبی و هیأت‌های حسینی را به محور همدلی، انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل کنیم.

دکتر شمیرانی همچنین با تأکید بر مردمی بودن هیأت‌های مذهبی تصریح کرد: هیأت‌ها همواره با همت مردم و عشق به اهل‌بیت(ع) فعالیت کرده‌اند و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند در کنار مردم و خادمان حسینی قرار گرفته و در زمینه‌های مختلف پشتیبان برگزاری هرچه بهتر مراسمات باشند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت و مدیریت مناسب مراسمات عزاداری، از مسئولان هیأت‌ها خواست همکاری و هماهنگی لازم را با نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان داشته باشند تا مراسمات ماه محرم در فضایی امن، منظم و باشکوه برگزار شود.

فرماندار شهرستان نظرآباد در پایان با بیان اینکه نظرآباد همواره به عنوان شهری مذهبی، ولایی و پیشگام در برگزاری آیین‌های دینی شناخته شده است، از تلاش‌های پیرغلامان، خادمان و مسئولان هیأت‌های مذهبی قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود که با همدلی و همکاری همه مجموعه‌ها، مراسمات ماه محرم امسال نیز با شکوهی بیش از گذشته برگزار شود.