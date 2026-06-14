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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

طرحی که تصویب شده؛

توسعه شنا در قالب طرح «نظام ملی آموزش شنا»

توسعه شنا در قالب طرح «نظام ملی آموزش شنا»

فدراسیون ورزش‌های آبی توسعه رشته شنا از طریق استعدادیابی و آموزش همراه با جلوگیری از غرق‌شدگی را در قالب طرح تصویب شده قالب «نظام ملی آموزش شنا» در برنامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش شنا و پیشگیری از غرق شدگی یکی از اقداماتی است که فدراسیون ورزش های آبی برای دوره جدید مدیریتش در برنامه دارد.

این مهم در قالب «نظام ملی آموزش شنا» انجام خواهد شد.

به گفته محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش های آبی، نهضت ملی شنای ایران با حمایت وزیر ورزش و در جلسه‌ای با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و از حمایت حوزه معاونت توسعه ورزش همگانی نیز برخوردار است.

وی تاکید دارد که این طرح در قالب «نظام ملی آموزش شنا» اجرایی خواهد شد.

آموزش شنا و جلوگیری از غرق‌شدگی افراد اولین هدف از اجرای طرح «نظام ملی آموزش شنا» است. همچنین قرار است در قالب این طرح، برنامه استعدادیابی هم دنبال شود.

کد مطلب 6859855

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