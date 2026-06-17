تشکیل تیم ملی شنا زنان/ به دنبال سهمیه المپیک ۲۰۳۲ برای واترپلو هستیم

محسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیش از جنگ رمضان و در اواخر دوره مدیریت قبلی اش اقداماتی برای تشکیل تیم ملی شنا زنان در فدراسیون ورزش های آبی انجام شد، گفت: این اقدامات با انتخاب اعضای کادر فنی و دعوت از تعدادی بازیکنان با نظر آنها آغاز شد و با تشکیل یک مرحله اردوی آماده سازی به میزبانی اصفهان پیگیری شد.

وی تصریح کرد: همین اقدامات اولیه انگیزه بسیاری قوی در میان شناگران زن ایجاد کرده بود. در برنامه داشتیم که این انگیزه را با مهیا کردن شرایط برای حضور شناگران زن برخی کشورها تقویت کنیم که پیش از اجرایی شدن با مسائلی مانند اتمام دوره ریاست روبرو شدیم. با این حال همچنان پیگیر موضوع بودم که جنگ رمضان در کل برنامه ها را به حالت تعلیق درآورد.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی که یک ماه پیش چهارمین دوره متوالی ریاستش در این فدراسیون را آغاز کرد، خاطرنشان کرد: توجه به شنای زنان و ادامه برنامه های آماده سازی در این بخش، یکی از اولویت ها برای دوره جدید است. تشکیل اردوی جدید برای تیم ملی شنا زنان را در برنامه داریم. در این زمینه با مربیان مربوطه مشورت های لازم را خواهیم داشت تا دعوت از بازیکنان اصولی تر و با برنامه تر پیش برود.

رضوانی تاکید کرد: حتی در نظر داریم رایزنی هایی با برخی کشورها داشته باشیم و در صورت مهیا شدن شرایط، تورنمنتی را با حضور شناگران زن از دیگر کشورها در کشورمان برگزار کنیم. این موضوع در انگیزه بازیکنان مان برای ادامه کار خیلی زیاد تاثیرگذار خواهد بود. در هر صورت اینکه تشکیل تیم ملی شنا زنان و تمرکز روی این تیم، یکی از اولویت های است به خصوص اینکه در بازی های کشورهای اسلامی دیدیم که کشوری مانند عربستان در این بشخ سرمایه گذاری داشته است.

وی از طرح «پیش به سوی المپیک ۲۰۳۲» به عنوان دیگر برنامه مورد تاکید در فدراسیون ورزش های آبی برای ۴ سال پیش رو یاد کرد و گفت: این طرح که ویژه واترپلو است، در دوره قبل ریاست تدوین شد و بخشی از آن هم اجرا شد. قرار است در این دوره اجرای این طرح را با جدیت دنبال کنیم تا به نتیجه برسانیم.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی با اشاره به اینکه در آغاز اجرای طرح «پیش به سوی المپیک ۲۰۳۲»، ۴۵ - ۴۰ بازیکن در رده سنی ۱۵ - ۱۴ سال از ۵ استان زیر نظر میلاکوویچ مدیر فنی پیشین واترپلو ایران شناسایی شدند، قرار بر این است تا در جریان اردوهایی، این بازیکن را زیر نظر داشته باشیم. به قدری به این نفرات علاقمند هستم که دوست دارم شخصا کنارشان باشم و عملکرد و تمرینات شان را زیر نظر داشته باشم.

رضوانی تاکید کرد: این روند تمرینی و ارزیابی استعدادهای شناسایی شده در واترپلو، ۴ - ۳ سال ادامه خواهد داشت. البته احتمال اینکه نفرات جدیدی این به جمع اضافه شوند، وجود دارد همانطور که شاید بعضی نفرات در پایان هر مرحله اردو حذف شوند. وقتی ترکیب اردونشینان به ۳۰ نفر رسید، ارزیابی ها دقیق تر و فنی تر ادامه خواهد یافت تا اینگونه به تدریج به ترکیبی ایده ال و کاملا فنی برای تیم جوانان برسیم.

«با این تیم دستیابی به سهمیه المپیک برای بازی های ۲۰۳۲ را دنبال خواهید کرد؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: می خواهیم واترپلو ایران وارد عرصه جهانی شود، به دنبال این هستیم جزو ۱۰ - ۸ تیم اول جهان شویم و اینگونه مسیر رسیدن به المپیک را هم طی کنیم. برای بازی های ۲۰۲۸ زمان زیادی نداریم اما برای المپیک ۲۰۳۲ این برنامه را دنبال می کنیم.

وی گفت که اینها رویایی هست که در فدراسیون ورزش های آبی داریم و برای تحقق شان تلاش خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی همچنین به طرح مصوب «نظام ملی آموزش شنا» اشاره داشت و گفت: پیشرفت و ترقی در شنا به خاطر ساختارش سخت نیست، خیلی سخت است. ما تلاش سخت و برنامه های مستمر زیادی داشتیم که توانستیم در بازی های آسیایی جوانان از آن نتیجه بگیریم. اگر شنای ایران در آسیا و جهان مطرح شود، ورزش ایران دچار تحول جدی خواهد شد چرا شنا یکی از ورزش های پایه است و این رشته به سبد مدال آوری ورزش در رویدادهای بزرگ کمک زیادی می کنند.

رضوانی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این مهم، نظام ملی آموزش شنا را به تصویب رساندیم تا به توسعه این رشته کمک کنیم. در دپارتمان آموزش هم که تاسیس آن در برنامه است، اولویت مان آموزش شنا است.