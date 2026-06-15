به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی که از یک ماه پیش سومین دوره متوالی ریاستش در فدراسیون ورزش های آبی را آغاز کرد، در راستای آموزش تخصصی و ساختارمند در این فدراسیون تشکیل «دپارتمان آموزش» را در برنامه قرار داده است.

این دپارتمان قرار است هر سه رشته شنا، شیرجه و واترپلو را تحت پوشش قرار دهد تا با تدوین سرفصل‌های آموزشی مستقل، برگزاری کلاس‌های تخصصی و تفکیک مدارک، فعالیتی ساختارمندتر و علمی‌تر را در هر یک از آنها دنبال کند.

البته فعالیت های دپارتمان آموزش با شنا آغاز می شود به خصوص که طرح «نظام ملی آموزش شنا» هم به تصویب رسیده است. این طرح با حمایت وزیر ورزش و در جلسه‌ای با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و از حمایت حوزه معاونت توسعه ورزش همگانی نیز برخوردار است. آموزش شنا و جلوگیری از غرق‌شدگی افراد اولین هدف از اجرای طرح «نظام ملی آموزش شنا» است. همچنین قرار است در قالب این طرح، برنامه استعدادیابی هم دنبال شود.

بر همین اساس یکی از اولویت ها برای آغاز به کار دپارتمان آموزش در فدراسیون ورزش های آبی، رشته شنا است. در این زمینه مباحث آموزش شنا و تمرین شنا به صورت مجزا دنبال خواهد شد.