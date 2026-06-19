نشان مسابقات پاراشنا به شناگر جانباز جنگ رمضان اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، پدرام غلامی، شناگر جوان کشورمان که ۱۲ اسفندماه سال گذشته در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ رمضان به درجه جانبازی نائل شده بود، نشان مسابقات قهرمانی کشور پاراشنا را از دکتر کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، دریافت کرد.
این ورزشکار در بیستونهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراشنا در مواد ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد به رقابت پرداخت و در هر دو ماده رتبه هشتم را کسب کرد.
بیستونهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراشنا با نظارت کمیته بینالمللی این رشته و با گرامیداشت شهدای جنگ رمضان در دو گروه معلولیت جسمی ـ حرکتی و ذهنی برگزار میشود. در این رقابتها ۱۰۵ ورزشکار از ۲۱ استان کشور حضور دارند.
این مسابقات از روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
کمیته ملی پارالمپیک همچنین طرح «جانبازان وطن» را در دستور کار قرار داده است که در گام نخست آن، جمعآوری اطلاعات جامعه هدف و انجام کلاسبندی اولیه در رشتههایی مانند شنا، دوومیدانی، تیراندازی، تیروکمان، وزنهبرداری، جودو، تنیس روی میز، تکواندو، والیبال نشسته و شطرنج پیشبینی شده است.
هدف این طرح جذب جانبازان جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، مدافعان وطن و حرم، مدافعان امنیت و مرزها به عرصه ورزش، تقویت حضور آنان در تیمهای پارالمپیکی و ارتقای سلامت جسمی و روانی این جامعه عنوان شده است.
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