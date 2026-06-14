بررسی تحلیلی موضوع مداحی های حماسی و رجزخوانی های خیابان در «خیمه»

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۱۹۱ مجله خیمه در خرداد ماه ۱۴۰۵ با سه پرونده ویژه منتشر شد. نگاه ویژه این شماره خیمه به بررسی تحلیلی موضوع « مداحی های حماسی و رجزخوانی های خیابان» و «تبدیل داغ به حماسه و رثا به رجز در غم بزرگ فراق پیشوای شهید » پرداخته است.

همچنین پرونده دوم این مجله، به نقد و بررسی اظهارات امام جمعه رشت، واکنش های طیف های مختلف مذهبی و مسئله پوشش آزاد زنان و دختران در تجمعات انقلابی می پردازد. به پیوست این بخش، عکس‌های متفاوتی از دخترانی باحجاب آزاد در تجمعات انقلابی، مورد بررسی فعالان فرهنگی قرار گرفته است.

پرونده یادبود خیمه نیز ناگفته هایی از شخصیت شهید سیدعلی موسوی هوایی، فرمانده گمنام و شهید گروه تخریب در جنگ رمضان را روایت کرده است.

فهرست مطالب هر بخش به شرح زیر است:

پرونده تبدیل داغ به حماسه و رثا به رجز

از نگاه تاریخی:

مسئله «رجز» و «رجزخوانی»/ محمدرضا بهشتی

تحلیل رجزهای حماسه‌آفرینان کربلا / محمدحسن فؤادیان



از نگاه جامعه‌شناسی:

نقش ترکیبی مداحی‌ جدید خیابان/ کیومرث اشتریان

«میدان‌خوانی»‌های حماسی/ علی وزیریان



از نگاه روان‌شناسی:

روان‌شناسی سوگ و حماسه/گفت‌وگو با مسعود آذربایجانی

ژن ایرانی و تجربه‌های شیعی/گفت‌وگو با محمدرضا پورحسین

از نگاه فرهنگی:

پیوند ایرانیان در میدان و خیابان /دکتر عطاءالله مهاجرانی

فرهنگ تجمعات خیابانی/محمدحسین معزّی

نگاهی به ۱۴ نوحه حماسی/میراث‌داران بی‌واسطه عاشورا

از نگاه ادبی:

چگونگی تبدیل رثا به رجز/گفت‌وگو با مجتبی رحماندوست

ریشه‌های ادبی تبدیل رثا به رجز/گفت‌وگو با افشین علا

شعر، مرثیه، حماسه/ گفت‎وگو با جواد محمدزمانی

از نگاه شاعران و مداحان سرودهای حماسی:

علی مقدم، شاعر «بزن که خوب می‌زنی»

مهدی رسولی، مداح «بزن که خوب می‌زنی»

محسن محمدی‌پناه، مداح «باید برخاست»

محمد مروستی‌زاده، شاعر «باید برخاست»

حمید رمی، شاعر «میدان با تو، خیابان با ما»

پرونده نقد اظهارات امام جمعه رشت درباره حجاب دختران



سوابق گفتار و رفتار امام جمعه رشت/ زبان تهدید، خط تفرقه

یادداشت پروین قائمی/ تناقض‌نمایی حب وطن و حجاب زنان

یادداشت عظیم محمودآبادی/ حزب‌اللهی‌های بی‌حجاب

گفت‌وگو با محسن غرویان/ نقد مسئله بی‌غیرتی

یادداشت اسماعیل رمضانی/ ماجرای امام جمعه غیور رشت

موضع‌گیری نماینده ولی فقیه درآذربایجان شرقی/ با این ادبیات موافق نیستم

موضع‌گیری نماینده ولی فقیه در کردستان/ این به معنای بی‌غیرتی نیست

نقدهای علیرضا پناهیان/ سر چه کسی فریاد می‌زنی؟

نقد علی سعیدیان / جذب حداکثری کجاست؟

واکنش میثم مطیعی/ خاطره آیت‌الله خامنه‌ای از زنانی با پای لخت

واکنش محمود کریمی/ چرا می‌گویید بدحجاب؟

واکنش حسین طاهری/ بیزارم از تریبون تفرقه به نام حجاب

نقد دینی علی محمدی هوشیار و دفاع جامعه‌شناسی پرویز امینی از مداحی برای کم‌حجابی/ کم‌حجابی که نور چشم‌مونه

واکنش تولیت آستان قدس رضوی

واکنش عضو مجلس خبرگان رهبری

واکنش معاون نهاد رهبری در دانشگاه‌ها

پژوهشی درباره شیوه‌های گفتاری امامان جمعه

مقایسه دو نماینده ولی فقیه در گیلان و کردستان



یادبود فرمانده گمنام و شهید جنگ رمضان، «سیدعلی موسوی هوایی»

روایت هایی از امامزاده‌ یحیی و تپه‌های جولان تا مقتل زنجان

یادداشت محسن اسماعیلی/ راه‌ و رسم بچه‌های تخریب‌چی

یادداشت زهرا سادات هوایی/ «عروس عموعلی» بودن

گفت وگو با امیرحسین هوایی/ از کار با تاکسی تا ماجرای حقوق سوریه

دستخط درخواست شهید هوایی به دلیل مشکل مالی

روایت سیدجواد موسوی هوایی/ معنایی که او دنبال می‌کرد

یادداشت سمیه سادات موسوی/ آخرین نمازهای سیدعلی

گفت‌وگو با مجتبی هوایی/ زندگی، کار، جهاد

زندگی حسینی؛ از هیئت حاج قربون تا مناجات حاج ماشااللّه

روایت جعفر جهروتی/ خادم هیئت تخریب‌چی‌ها

روایت احمد ابوشمس/ روش آموزشی سید علی

روایت عباس عبادی/ شب قبلی که شهید شود

گفت‌وگو با علی ‌ولی‌زاده/ سرداری که شجاعت درس می‌داد

دست‌نوشته محمدجواد حاج‌علی‌اکبری/ سردار ناشناخته

یادداشت محمدرضا زائری/ هدیه حرم سیدالشهدا برای مزار او



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