دانشکده هیئت های مذهبی در آذربایجان غربی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین منصور امامی ظهر یکشنبه در جلسه هیئت های مذهبی استان با بیان اینکه ایجاد دانشکده، مجتمع یا شبکه منسجم در حوزه هیئت های مذهبی در استان ضروری است، اظهار کرد: با ایجاد این دانشکده زمینه برگزاری کلاس های آموزشی، موزه هیئت های مذهبی، استدئو هیئت و فعالیت های مذهبی و هیئتی به صورت مسنجم در استان که ضروری است فراهم می شود.

وی با بیان اینکه هیئت های مذهبی بزرگترین تشکل های مردم نهاد در کشور هستند، ادامه داد: هیئت های مذهبی بزرگترین شبکه غیررسمی آموزشی و تربیتی به شمار می روند و باید از این ظرفیت به خوبی بهره گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تاکنون از این ظرفیت عظیم مردمی که در تمامی مناسبت ها و ایام حساس و خاص نقش آفرین بوده اند به خوبی استفاده نشده است، گفت: برنامه ملی معلی با توجه به استقبال بالای مردم توسط تبلیغات اسلامی در حال اجراست پیشنهاد داده ایم این برنامه در سطح شمال غرب کشور نیز اجرایی شود.

حجت الاسلام امامی همچنین با اشاره به برگزاری برنامه های ملی مذهبی چون یوم العباس ، ایام فاطمیه و … در استان گفت: این برنامه باید برای صیانت و فرهنگ سازی نسل های آینده به ثبت ملی در حوزه میراث معنوی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: ادارات از ظرفیت هیئت های مذهبی استفاده کنند در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی آمادگی کامل برای حمایت از این اقدام را دارد و پیشنهاد نی کنیم ماهانه یک رویداد ویژه هیئت در استان داشته باشیم.

در این جلسه بر ضرورت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی با هدف تکریم خادمان و پیشکسوتان عرصه اهل‌بیت(ع) تأکید شده و هماهنگی‌های لازم درخصوص نحوه اجرا، زمان‌بندی برنامه‌ها و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.