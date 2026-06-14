به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی در حوزه صنایعدستی، ایجاد بازار پایدار برای فروش محصولات هنرمندان است؛ زیرا زمانی میتوان از موفقیت این بخش سخن گفت که تولیدکننده علاوه بر خلق اثر، از امکان عرضه و فروش مناسب محصولات خود نیز برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه گلستان از ظرفیت کمنظیری در حوزه صنایعدستی برخوردار است، افزود: بیش از ۴۰ هزار هنرمند صنایعدستی در استان فعالیت دارند و در ۸۶ رشته صنایعدستی به تولید مشغول هستند. از این تعداد، ۳۴ رشته بومی و مختص گلستان بوده و سایر رشتهها نیز در کنار آن به غنای تولیدات صنایعدستی استان افزودهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با تأکید بر اهمیت توسعه بازارهای فروش گفت: اتحادیه صنایعدستی به عنوان نماینده جامعه بزرگ هنرمندان استان، وظیفه ساماندهی و تجمیع محصولات و حضور در نمایشگاهها و بازارهای داخلی و خارجی را برعهده گرفته است تا امکان عرضه گستردهتر آثار هنرمندان فراهم شود.
فعالی ادامه داد: حضور تکتک هنرمندان در تمامی نمایشگاهها و رویدادهای فروش امکانپذیر نیست، از همین رو اتحادیه صنایعدستی میتواند به نمایندگی از هنرمندان استان، محصولات را در بازارهای مختلف عرضه کرده و زمینه افزایش فروش و درآمد فعالان این حوزه را فراهم کند.
وی با اشاره به راهاندازی مراکز عرضه صنایعدستی در استان اظهار کرد: در بافت تاریخی گرگان و برخی فضاهای شهری، فروشگاههای صنایعدستی با رویکردی جدید ایجاد شده که علاوه بر فروش محصولات، بخشهایی همچون کارگاههای آموزشی، ورکشاپهای تخصصی، فضای نمایش آثار و حتی خدمات گردشگری را در خود جای دادهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: در یکی از فروشگاههای صنایعدستی مستقر در بافت تاریخی گرگان، آثار ۱۷ هنرمند به صورت مستمر عرضه میشود و این الگو میتواند به توسعه بازار و معرفی توانمندیهای هنرمندان کمک کند.
فعالی با اشاره به حمایتهای مالی از فعالان صنایعدستی گفت: در سال ۱۴۰۴ از محل تسهیلات تبصره ۱۸، تعداد ۱۵۸ پرونده به بانکهای عامل معرفی شد که در نهایت بیش از ۱۲۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان تسهیلات به هنرمندان صنایعدستی پرداخت شد.
وی ادامه داد: مجموع تسهیلات پرداختشده به فعالان این حوزه از محل منابع مختلف به حدود ۱۵۰ میلیارد تومان رسید که برای نزدیک به ۹۰۰ نفر از هنرمندان صنایعدستی استان فرصت اشتغال، توسعه فعالیت و سرمایهگذاری فراهم کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با بیان اینکه محدودیتی برای حمایت از طرحهای واجد شرایط وجود ندارد، اظهار کرد: هر هنرمندی که بتواند شرایط لازم را فراهم کند، امکان بهرهمندی از این تسهیلات را خواهد داشت و در سال ۱۴۰۵ نیز ۱۶ درصد از منابع تبصره ۱۸ به این حوزه اختصاص یافته است.
فعالی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنایعدستی گفت: هدف ما تنها پرداخت تسهیلات خرد نیست، بلکه به دنبال شکلگیری زنجیره کامل تولید تا فروش هستیم؛ به گونهای که تولیدکننده بتواند از تأمین مواد اولیه تا فرآوری، تولید محصول نهایی و عرضه آن در بازار را مدیریت کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه ابریشمبافی، نساجی سنتی و سایر رشتههای بومی افزود: حمایت از سرمایهگذاران این بخش در دستور کار قرار دارد و هر فردی که برای ایجاد کارگاههای تولیدی، مراکز عرضه، خانههای خلاق یا سایر زیرساختهای صنایعدستی سرمایهگذاری کند، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری تنها به ساخت هتل محدود نمیشود و ایجاد مراکز عرضه صنایعدستی، خانههای خلاق و فضاهای فرهنگی نیز بخشی از زنجیره توسعه گردشگری است.
فعالی از پیشبینی ایجاد ۱۴ خانه خلاق صنایعدستی در ۱۴ شهرستان استان خبر داد و گفت: این طرح در قالب مصوبات سفر و با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه نوآوری، آموزش و بازاریابی محصولات صنایعدستی در حال پیگیری است.
وی ابراز امیدواری کرد با همراهی هنرمندان، تشکلهای تخصصی و رسانهها، صنایعدستی گلستان بیش از گذشته در بازارهای ملی و بینالمللی معرفی شده و به یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد فرهنگی استان تبدیل شود.
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