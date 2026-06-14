به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین تجلیل از کادر درمان و فوریت های پزشکی در جنگ های تحمیلی دوم و سوم که در تالار شهدا دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد، ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم، اظهار کرد: از زحمات تمامی کادر درمان، پزشکان، پرستاران و نیروهای فوریت‌های پزشکی که در دو جنگ اخیر درخشیدند، قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در جنگ تحمیلی هشت ساله نیز کادر درمان و پزشکی درخشیدند و در شرایط مختلف اعم از سیل، زلزله و ... از موفق ترین، شجاع ترین و فداکارترین اقشار در منصه جهاد دفاع ظهور و بروز پیدا کردند.

وی تاکید کرد: برگزاری مراسم تجلیل، برای افزایش تاب آوری و ایجاد انگیزه بیشتر ضرورت دارد که نباید به عنوان موارد حاشیه ای دیده شود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: دشمن با قتل کودکان می‌خواست این پیام را به کشور القا کند که من وحشی و درنده هستم، هیچ خط قرمز انسانی را رعایت نمی کنم چرا که جنگ با مراکز نظامی است اما آنها مردم به هدف قرار دادند.

آیت الله حیدری ادامه داد: ملت ایران با تمام اقشار خود از جمله کادر درمان و فوریت های پزشکی نشان دادند مقاوم هستند؛ هر ملتی که مقاوم باشد خداوند عزت، سربلندی و پیروزی آن را تقدیر کرده است.

وی خطاب به کادر درمان و اورژانس گفت: شما جز سرآمد ترین نهادهای خدمتی هستید که خداوند حیات انسان ها را به دست شما سپرده است. همچنین نقش برجسته ای در پیروزی ها دارید.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موضوع مذاکرات تصریح کرد: ملت ایران متوجه شده از آمریکا چیزی جز فریب بر نمی آید، این جلسات و مذاکرات پیش تر هم برگزار شده بود اما شاهد حملات دشمن بودیم لذا همچنان در جنگ هستیم اما دشمن و دوست اعلام کردند که پیروز میدان ایران است زیرا آمریکا به سمت فروپاشی و افول می باشد.

آیت الله حیدری تاکید کرد: اصل توافق و مذاکرات خوب است اما توافق شفاف می تواند مثمر ثمر باشد در حالی که دشمن ما فریب کار است؛ در حال حاضر تنگه هرمز از بمب اتم، بازدارنده تر است آمریکا فشارهای زیادی وارد کرد که تنگه هرمز باز شود اما موفق نشد بنابراین نباید این اهرم را از دست داد.

وی اظهار کرد: توافقی که قرار است اتفاق بیفتد با این شروط برای ملت ایران هیچ خیریتی ندارد؛ ملت ایران که تاکنون ایستادگی کردند از این پس هم تاب آوری داشته باشند تا شکست دشمن قطعی شود چرا که آمریکا هیچ آینده ای جز فروپاشی ندارد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: به نظر ما تنها راه مذاکره صحیح شروط ده‌گانه مقام معظم رهبری است که پس از جنگ ۴۰ روزه پیام آن اعلام شد.