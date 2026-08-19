به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران اظهار کرد: هر روز، روزخبرنگار است زیرا این افراد هر روز در رویدادها خصوصا در روزهایی که هنگامه تاریخی ملت تلقی می شود حضور دارند و نقش آفرینی می کنند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران و اصحاب رسانه بسیار می توانند نقش آفرین کنند و رهبر شهید سال ها در مورد آن ها سخن گفته اند، تصریح کرد: پیش از شهادت رهبر و جنگ تحمیلی اخیر بسیاری از مسایل برای مردم مبهم بود. به طور مثال مسائلی که امام شهید پیش بینی می کردند فهم آن برای برخی افراد سنگین بود اما اکنون به واسطه جنگ خیلی از مسائل ابهام زدایی شده و مردم متوجه شدند پایان جنگ، پایان مبارکی برای ایران و همه ملت های منطقه است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مشخص شده آمریکا در سراشیبی سقوط و افول قرار گرفته و هیچ کس آن ها را باور نمی کند؛ امام بارها فرمودند آمریکا نمی تواند هیچ غلطی کند اما کسی این را باور نمی کرد اما اکنون نه تنها ملت ایران بلکه کشورهای دیگر این را پذیرفتند.

آیت الله حیدری ادامه داد: در این پیچ عظیم تاریخی، اصحاب رسانه و روایتگران فوق العاده نقش آفرینی کردند لذا افراد تیزبین و روشن بین باید راه را پیش بینی و امید آفرینی کنند چرا که امید آفرینی با واقعیت ها ارتباط تنگاتنگ دارد حتی شاید برخی واقعیت ها هم برای مردم تلخ باشند.

وی بیان کرد: واقعیت ها را باید حکیمانه منعکس کرد نه اینکه واقعیت ها را تعریف کنند چرا که شاید مورد سوءاستفاده معاندین قرار گیرد. از سوی دیگر مردم از نظر تفکر و طبقه در یک سطح نیستند و باید متناسب با هر سطح روایتگری شود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۲۳۲ عنوان کرد: رهبر شهید از این عبرت تاریخی صحبت فرموده بودند. آمریکا خودش تجاوز، اهانت و به ذلت کشیدن ملت ایران را آغاز کرده است و کودتای ۲۸ مرداد آغاز اولین برخورد آمریکا به ملت ایران بوده است.

آیت الله حیدری افزود: مصدق حاضر نبود ملت را فدای آمریکا کند در حالی‌که فردی همچون پهلوی مورد پسند آمریکا بود که حاضر است ملت را فدای منافع آمریکا کند؛ در طول ۲۵ سال ملت ایران فرصت های زیادی برای پیشرفت داشت اما آمریکا مانع این شد و خیانت آن تا امروز ادامه پیدا کرده است.

وی به امضای تفاهم نامه در جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: آمریکا تفاهم نامه ای که خودش امضا کرد را نقض کرد لذا این ها اصلا قابل اعتماد نیستند، برخی از مذاکره صحبت می کنند در حالی‌که آمریکا تسلیم شدن بدون قید و شرط از ملت ایران را خواسته، مگر می شود با چنین فردی صلح کرد؟

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: تنها راه پیروزی، ایستادگی و مقاومت است و جز این هیچ راه دیگری کارساز نیست، علی الاصولی که رهبر فرمودند همین تجربه تاریخی است.

آیت الله حیدری در خصوص ۳۱ مرداد ماه، اظهار کرد: رژیم. صهیونی سال ۶۹ مسجدالاقصی را به آتش کشید و نشان داد آن ها به هیچ آئینی مقید نیستند چرا که این مسجد مشترک بین همه ادیان آسمانی ابراهیمی است لذا جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس کشورهای اسلامی اعلام کرده این روز به نام روز جهانی مسجد نامگذاری شود که تصویب شد.

وی با بیان اینکه جایگاه مساجد را باید به صورت جدی در جامعه تعریف کنیم، تصریح کرد: ظرفیت بسیار بالایی در مساجد وجود دارد به طور مثال تجمعات مردم در ۱۷۱ شب سبب شد حتی یک نفر از اراذل و اوباش جرات نکنند به خیابان بیایند؛ دولت و رهبر ما به پشتوانه تجمعات مردم ایستادند که این از برکات مسجد است اما باید پرسید چند درصد این ظرفیت به فعلیت در آمده است؟

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر ظرفیت مساجد فعال شود نه تنها ایران اسلامی را می توان نجات داد بلکه منطقه غرب آسیا را هم می توان از ظلم استکبار جهانی پوشش داد.