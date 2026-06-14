الگوی «امنیت مشارکتی»در اصفهان اجرا شد؛از ۷۶۱حمله تا تثبیت آرامش استان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با اشاره به شرایط کم‌سابقه امنیتی سال گذشته، اظهار کرد: اصفهان در مقطعی با حجم گسترده‌ای از تهدیدها و اقدامات خصمانه روبه‌رو بود، اما مجموعه دستگاه‌های مسئول با رویکرد جهادی و همراهی مردم توانستند آرامش را حفظ کنند.

وی امنیت را زیربنای همه حوزه‌های توسعه دانست و افزود: هرگونه خدشه به امنیت، مستقیماً بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد؛ از این رو تثبیت آرامش عمومی اولویت اصلی مدیریت استان بوده است.

۷۶۱ حمله در جنگ رمضان

معاون امنیتی استاندار با اشاره به ابعاد جنگ رمضان گفت: در این مقطع، ۷۶۱ حمله علیه استان ثبت شد؛ آماری که در سطح کشور، به‌جز تهران، کم‌سابقه بود. تنها در یک روز ۴۸ حمله رخ داد و در مجموع دو هزار و ۶۶۵ تهدید و اقدام خصمانه شناسایی شد.

به گفته وی، تمرکز این حملات بر اصفهان به دلیل ظرفیت‌های راهبردی و جایگاه ویژه استان صورت گرفت. در این حوادث، ۳۰۵ نفر از جمله فرماندهان، نیروهای عملیاتی و شماری از شهروندان جان خود را از دست دادند.

نقش مردم و رسانه‌ها در مدیریت بحران

صالحی با تأکید بر اینکه «امنیت بدون مشارکت عمومی پایدار نمی‌ماند» تصریح کرد: رویکرد استان در این دوره، امنیت مبتنی بر همراهی مردم بوده است. در رخدادهای مختلف، شهروندان از طریق گزارش‌های به‌موقع و همکاری میدانی، نقش مؤثری در خنثی‌سازی تهدیدها داشتند.

وی همچنین نقش رسانه‌ها را در مدیریت افکار عمومی حیاتی توصیف کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه در شرایط جنگی اهمیت ویژه دارد. هدف ما محدودسازی رسانه‌ها نبوده، بلکه رعایت الزامات امنیت ملی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمن مدنظر قرار داشته است.

معاون امنیتی استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه‌ای موسوم به «معجزه دشت مهیار» اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با یکی از حملات، شرایط جوی کم‌سابقه شامل بارندگی شدید و گل‌ولای مانع از گسترش خسارات شد. این رخداد در شورای تأمین استان به‌عنوان عاملی مؤثر در کاهش آسیب‌ها ثبت شد.

صالحی به برخی اقدامات سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از استان اصفهان به سفرهای زیارتی اعزام شدند که از نظر مدیریت و تأمین امنیت، رکوردی قابل توجه محسوب می‌شود. در حوزه ساماندهی اتباع و نیز اطلاع‌رسانی امنیتی، اصفهان در میان استان‌های برتر کشور قرار گرفت.

وی با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امدادی و همراهی مردم استان تأکید کرد: ثبات امروز نتیجه هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و جامعه است. به‌زودی نشست مستقلی برای تشریح جزئیات بیشتری از اقدامات امنیتی برگزار خواهد شد.