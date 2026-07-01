رضا نژاد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع پنج هزار و ۹۲۸ تن انواع کود شیمیایی یارانه‌ای در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این میزان کود با هدف تأمین نیاز کشت‌های بهاره، تابستانه و آماده‌سازی مزارع برای فصل زراعی آینده، از طریق شبکه رسمی توزیع در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، کودهای شیمیایی متناسب با برنامه کشت و نیاز شهرستان‌های مختلف به انبارهای استان حمل و پس از تخصیص سهمیه، از طریق کارگزاری‌های مجاز بین بهره‌برداران توزیع شده است.

سهم اصفهان افزون بر ۹۲ هزار تن کود یارانه‌ای در سال جاری است

نژاداحمدی با اشاره به برنامه تأمین کود استان در سال جاری خاطرنشان کرد: سهمیه مصوب استان اصفهان برای سال ۱۴۰۵، ۹۲ هزار و ۹۲۴ تن انواع کود شیمیایی است که شامل ۷۰ هزار و ۲۷ تن کود ازته، ۱۲ هزار و ۷۵۶ تن کود فسفاته و ۱۰ هزار و ۱۴۱ تن کود پتاسه می‌شود.

به گفته وی، این سهمیه به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با تقویم زراعی در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

مدیر سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و حفظ پایداری تولید دانست و گفت: برنامه‌ریزی لازم برای تأمین و ذخیره‌سازی کودهای مورد نیاز استان انجام شده و روند توزیع این نهاده‌ها در ماه‌های آینده نیز بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

نژاداحمدی با بیان اینکه کشاورزان می‌توانند پس از دریافت حواله از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل فعالیت خود، کود مورد نیاز را از کارگزاری‌های رسمی تحویل بگیرند، افزود: محدودیت‌های ایجاد شده در سامانه توزیع برطرف شده و فرآیند ثبت درخواست و صدور حواله به روال عادی بازگشته است.

وی همچنین با اشاره به اصلاح قیمت کود اوره بر اساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی گفت: این نهاده همچنان با بهره‌مندی از یارانه دولتی و از طریق شبکه رسمی توزیع در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و نظارت بر عملکرد کارگزاری‌ها و روند توزیع نیز به‌صورت مستمر ادامه دارد تا ضمن تأمین عادلانه نیاز بهره‌برداران، از هرگونه عرضه خارج از شبکه جلوگیری شود.