تسهیلات ۳۰ تا ۵۰ میلیونی برای خرید فرش

یحیی آل‌اسحاق، رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: افزایش قدرت خرید خانوارها را از الزامات اصلی رونق بازار داخلی فرش است از این رو پیگیر طرح اعطای کارت اعتباری و تسهیلات ویژه خرید فرش هستیم.

وی با اشاره به کاهش تقاضا در بازار داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و افت توان خرید مردم گفت: این طرح با هدف تحریک تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته آل‌اسحاق، میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این تسهیلات بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است و در صورت همکاری شبکه بانکی، اقشار مختلف از جمله کارکنان دولت و تعاونی‌ها می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی همچنین توسعه بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی را از دیگر اولویت‌های حوزه فرش دستباف عنوان کرد.