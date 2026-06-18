تسهیلات ۳۰ تا ۵۰ میلیونی برای خرید فرش

یحیی آلاسحاق، رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: افزایش قدرت خرید خانوارها را از الزامات اصلی رونق بازار داخلی فرش است از این رو پیگیر طرح اعطای کارت اعتباری و تسهیلات ویژه خرید فرش هستیم.
وی با اشاره به کاهش تقاضا در بازار داخلی به دلیل افزایش هزینههای تولید و افت توان خرید مردم گفت: این طرح با هدف تحریک تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته آلاسحاق، میزان اعتبار پیشبینیشده برای این تسهیلات بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است و در صورت همکاری شبکه بانکی، اقشار مختلف از جمله کارکنان دولت و تعاونیها میتوانند از آن بهرهمند شوند.
وی همچنین توسعه بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی را از دیگر اولویتهای حوزه فرش دستباف عنوان کرد.
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