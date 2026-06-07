به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد ویسیان امروز در نشست خبری، از برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی «دفاع حقوقی در برابر کپیبرداری» خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این دوره، آشنایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش با سازوکارهای حقوقی بینالمللی برای مقابله با نقض حقوق مالکیت معنوی فرش ایرانی است.
وی با تأکید بر نقش محوری بازار در صنعت فرش دستباف اظهار کرد: مرکز ملی فرش ایران با همکاری بخش خصوصی، برنامههای هدفمندی را برای ارتقای کیفیت تولید و توسعه صادرات در دستور کار قرار داده است. همچنین بازنگری در سرفصلهای آموزشی و تربیت استادان متخصص با هدف انتقال دانش روز به فعالان این صنعت در حال پیگیری است.
معاون مرکز ملی فرش ایران درباره وضعیت بیمه قالیبافان نیز گفت: هماکنون ۱۵۲ هزار نفر از فعالان این حوزه تحت پوشش بیمه قرار دارند و در صورت تأمین اعتبارات لازم از سوی دولت، این تعداد به بیش از ۲۰۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای مرکز ملی فرش ایران افزود: حمایت از فعالان این صنعت، صیانت از اصالت نقوش ایرانی و توسعه بازارهای داخلی و خارجی فرش دستباف از مهمترین اولویتهای این مرکز است.
ویسیان با بیان اینکه فرش ایرانی به ۶۱ کشور جهان صادر میشود، خاطرنشان کرد: اگرچه ارزش صادرات فرش دستباف ایران در حال حاضر حدود ۵۰ میلیون دلار است، اما تنوع بازارهای هدف نشاندهنده جایگاه و اعتبار فرش ایرانی در عرصه بینالمللی است. با این حال، افزایش سهم صادراتی مستلزم برنامهریزی دقیقتر، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازارهای هدف خواهد بود.
فرش دستباف؛ کالایی فرهنگی و سرمایهای
وی با تأکید بر اینکه فرش دستباف تنها یک کالای مصرفی نیست، اظهار کرد: این محصول علاوه بر کارکرد مصرفی، از جنبه سرمایهای نیز برخوردار است. خریداران با تهیه فرش دستباف ضمن بهرهمندی از ارزشهای هنری و فرهنگی آن، کالایی در اختیار دارند که در طول زمان ارزش خود را حفظ میکند و حتی قابلیت فروش مجدد با ارزش مناسب را دارد.
معاون مرکز ملی فرش ایران در مقایسه فرش دستباف و ماشینی گفت: فرش دستباف به دلیل اصالت، هنر نهفته در تولید و منحصربهفرد بودن، از ارزش فرهنگی و اقتصادی ویژهای برخوردار است و همین ویژگی آن را از فرش ماشینی متمایز میکند.
وی درباره قیمتگذاری فرش دستباف نیز توضیح داد: به دلیل تنوع در مواد اولیه، طرح، کیفیت بافت، ابعاد و منطقه تولید، امکان تعیین قیمت واحد برای این محصول وجود ندارد و قیمت هر فرش بر اساس ویژگیهای خاص آن تعیین میشود. این تنوع موجب شده است که محصولات متناسب با توان خرید اقشار مختلف در بازار عرضه شوند.
ضرورت تسهیل خرید فرش دستباف
ویسیان احیای بازار داخلی را یکی از برنامههای اصلی مرکز ملی فرش ایران عنوان کرد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها، لازم است راهکارهایی برای تسهیل دسترسی مردم به فرش دستباف فراهم شود تا این کالای اصیل بار دیگر جایگاه خود را در سبد مصرفی خانوادهها بازیابد.
وی از پیگیری طرح فروش اقساطی فرش دستباف خبر داد و افزود: این طرح در برخی استانها از جمله آذربایجان شرقی در حال بررسی و اجراست و در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم، امکان تعریف خطوط اعتباری برای گروههای مختلف از جمله کارکنان دستگاههای اجرایی نیز وجود خواهد داشت.
تشکیل کمیته رصد بازار فرش
معاون مرکز ملی فرش ایران با اشاره به موضوع تأمین و ثبت سفارش مواد اولیه گفت: در مکاتبات انجامشده با سازمان توسعه تجارت، بر ضرورت توجه ویژه به فرش دستباف و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به عنوان کالاهای ضروری تأکید شده است.
وی افزود: کشور در بسیاری از حوزههای مرتبط با تأمین مواد اولیه فرش دستباف از ظرفیتهای مناسبی برخوردار است و این توانمندی میتواند نقش مؤثری در پایداری تولید و حمایت از بافندگان ایفا کند.
ویسیان همچنین از تشکیل کمیتهای برای رصد و پایش وضعیت بازار فرش خبر داد و اظهار کرد: گزارشها و اطلاعات دریافتی از مسیرهای مختلف ارتباطی توسط کارشناسان مرکز بررسی میشود و در صورت نیاز، موارد به دستگاههای مسئول ارجاع داده خواهد شد.
به گفته وی، اتحادیهها و تشکلهای مرتبط نیز در این فرآیند مشارکت دارند و در برخی موارد از طریق بازدیدهای میدانی، تخلفات احتمالی شناسایی و تذکرات لازم به واحدهای متخلف ارائه میشود.
ممنوعیت عرضه فرش غیرایرانی با عنوان فرش ایرانی
معاون مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر لزوم صیانت از هویت فرش ایرانی گفت: عرضه فرشهای تولیدشده در سایر کشورها تحت عنوان فرش ایرانی پذیرفتنی نیست و فعالان بازار موظف هستند اصالت محصولات عرضهشده را رعایت کنند.
وی افزود: در نمایشگاه فرش دستباف نیز یکی از شروط اصلی حضور غرفهداران، عرضه فرش ایرانی است و اجازه ارائه فرشهای غیرایرانی با عنوان فرش ایرانی داده نخواهد شد.
ویسیان با اشاره به نقش بافندگان در حفظ این میراث ارزشمند خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی وظیفهای ملی است و به همین دلیل در رویدادهای رسمی و نمایشگاههای تخصصی، بر عرضه فرشهای دارای اصالت ایرانی تأکید میشود.
وی در پایان از فعالان این حوزه برای حضور در مراسم روز ملی فرش دعوت کرد و گفت: این مراسم روز سهشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۹ تا ۱۳ در اتاق بازرگانی ایران برگزار میشود و در آن ضمن بررسی چالشهای صنعت فرش، از مقام استادان و پیشکسوتان فقید این حوزه نیز تجلیل خواهد شد.
ویسیان همچنین از اجرای برنامهای ویژه برای معرفی هنر فرش ایرانی خبر داد و افزود: در شامگاه همان روز، از ساعت ۲۰ تا ۲۳، برنامه نورپردازی سهبعدی (۳D Mapping) در میدان آزادی تهران برگزار میشود که طی آن نقشها و طرحهای اصیل فرش ایرانی به نمایش گذاشته خواهد شد.
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