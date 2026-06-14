  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۸

تأمین ابریشم فرش دستباف از مسیر همکاری با ترکمنستان

تأمین ابریشم فرش دستباف از مسیر همکاری با ترکمنستان

رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف گفت: مذاکرات با ترکمنستان برای تأمین ابریشم انجام شده و حمایت‌های ارزی و بانکی از تولیدکنندگان در دستور کار است.

یحیی آل‌اسحاق رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید فرش دستباف اظهار کرد: یکی از مشکلات این بخش، تأمین مواد اولیه است که بخش مهمی از آن به ابریشم و بخشی نیز به رنگ و مواد رنگرزی مربوط می‌شود.

وی افزود: در زمینه تأمین ابریشم، مذاکراتی با هیئت ترکمنستانی انجام شده است. اگرچه تولید داخلی ابریشم نسبت به گذشته کاهش یافته، اما برای تأمین این ماده اولیه اقدامات لازم صورت گرفته و در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.

آل‌اسحاق ادامه داد: همچنین برای تأمین سایر نیازهای تولیدی، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود فعالان این بخش و حمایت‌های بانکی مورد توجه قرار گرفته و مذاکرات لازم در این خصوص انجام شده است.

مشاور وزیر صمت خاطرنشان کرد: حمایت از تولید فرش دستباف از اولویت‌های وزارت صمت است، زیرا این بخش ظرفیت بالایی برای ارزآوری دارد و هر میزان که تولید افزایش یابد، امکان توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی برای کشور نیز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: از این رو، تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در اولویت قرار دارد و تلاش می‌شود موانع موجود در این زمینه برطرف شود.

کد مطلب 6853004
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها