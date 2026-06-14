تأمین ابریشم فرش دستباف از مسیر همکاری با ترکمنستان

یحیی آل‌اسحاق رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید فرش دستباف اظهار کرد: یکی از مشکلات این بخش، تأمین مواد اولیه است که بخش مهمی از آن به ابریشم و بخشی نیز به رنگ و مواد رنگرزی مربوط می‌شود.

وی افزود: در زمینه تأمین ابریشم، مذاکراتی با هیئت ترکمنستانی انجام شده است. اگرچه تولید داخلی ابریشم نسبت به گذشته کاهش یافته، اما برای تأمین این ماده اولیه اقدامات لازم صورت گرفته و در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.

آل‌اسحاق ادامه داد: همچنین برای تأمین سایر نیازهای تولیدی، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود فعالان این بخش و حمایت‌های بانکی مورد توجه قرار گرفته و مذاکرات لازم در این خصوص انجام شده است.

مشاور وزیر صمت خاطرنشان کرد: حمایت از تولید فرش دستباف از اولویت‌های وزارت صمت است، زیرا این بخش ظرفیت بالایی برای ارزآوری دارد و هر میزان که تولید افزایش یابد، امکان توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی برای کشور نیز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: از این رو، تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در اولویت قرار دارد و تلاش می‌شود موانع موجود در این زمینه برطرف شود.