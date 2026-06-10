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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۰

تشکیل کمیته ارزی برای مدیریت واردات ابریشم مورد نیاز صنعت فرش

تشکیل کمیته ارزی برای مدیریت واردات ابریشم مورد نیاز صنعت فرش

معاون مرکز ملی فرش ایران گفت: واردات ابریشم مورد نیاز برخی فرش‌های دستباف از طریق ثبت سفارش و با هماهنگی وزارت صمت انجام می‌شود، هرچند کشور در بخش عمده مواد اولیه خودکفاست.

محمد ویسیان، معاون مرکز ملی فرش ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش دستباف اظهار کرد: در حوزه واردات ابریشم، کمیته ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و در حال حاضر فرآیند تأمین و تخصیص بر اساس ثبت سفارش انجام می‌شود.

وی افزود: ابریشم در زمره کالاهای ضروری قرار دارد و مطابق نظر سازمان توسعه تجارت، موضوع واردات آن در دستور کار قرار گرفته است.

ویسیان با تأکید بر توان داخلی در تأمین مواد اولیه صنعت فرش اظهار کرد: در بخش عمده مواد اولیه، کشور به خودکفایی رسیده است، اما برای تولید برخی از فرش‌های دستباف ناگزیر به واردات ابریشم هستیم تا کیفیت و اصالت این محصولات حفظ شود.

کد مطلب 6853007
سمیه رسولی

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