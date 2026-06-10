تشکیل کمیته ارزی برای مدیریت واردات ابریشم مورد نیاز صنعت فرش

محمد ویسیان، معاون مرکز ملی فرش ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش دستباف اظهار کرد: در حوزه واردات ابریشم، کمیته ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و در حال حاضر فرآیند تأمین و تخصیص بر اساس ثبت سفارش انجام می‌شود.

وی افزود: ابریشم در زمره کالاهای ضروری قرار دارد و مطابق نظر سازمان توسعه تجارت، موضوع واردات آن در دستور کار قرار گرفته است.

ویسیان با تأکید بر توان داخلی در تأمین مواد اولیه صنعت فرش اظهار کرد: در بخش عمده مواد اولیه، کشور به خودکفایی رسیده است، اما برای تولید برخی از فرش‌های دستباف ناگزیر به واردات ابریشم هستیم تا کیفیت و اصالت این محصولات حفظ شود.