تأمین آب صنایع از طریق انتقال آب دریا در دستور کار اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا قاریقرآن بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آبی در استان اصفهان اظهار کرد: توسعه استان باید متناسب با ظرفیت منابع آبی برنامهریزی شود و در همین راستا استفاده از آب دریا برای تأمین نیاز صنایع بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای پروژههای انتقال آب با هدف کاهش فشار بر منابع آب داخلی و تأمین پایدار نیاز صنایع دنبال میشود و برخی صنایع بزرگ نیز در حال اتصال به این منابع هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به پروژههای آبرسانی استان گفت: طرحهایی مانند سد کوهرنگ ۳ و دیگر پروژههای تکمیلی برای تأمین آب شرب و صنعت در حال پیگیری است و اجرای این طرحها نیازمند سرمایهگذاری قابل توجهی است.
قاریقرآن با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب تصریح کرد: در کنار اجرای پروژههای انتقال آب، مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری در استفاده از منابع موجود باید بهصورت جدی دنبال شود.
وی همچنین به نقش پروژههای عمرانی در توسعه استان اشاره کرد و گفت: طرحهای عمرانی میتوانند بهعنوان موتور محرک اقتصاد عمل کرده و در ایجاد اشتغال، افزایش نشاط اجتماعی و پویایی اقتصادی مؤثر باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ادامه داد: در شرایطی که بخشی از زیرساختها یا پروژهها دچار آسیب شود، لازم است روند توسعه متوقف نشود و پروژههای جایگزین با سرعت فعال شوند تا چرخه فعالیتهای اقتصادی و شهری مختل نشود.
قاریقرآن در ادامه به موضوع توسعه شهری اصفهان اشاره کرد و گفت: در روند توسعه شهر تلاش شده است ضوابط شهرسازی در قالب طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین تصمیمات کمیسیون ماده ۵ رعایت شود.
وی افزود: توسعه شهری باید بهگونهای انجام شود که سرانه خدماتی مانند فضای سبز، امکانات ورزشی و خدمات فرهنگی حفظ شود و افزایش جمعیت فشار مضاعفی بر زیرساختهای شهری وارد نکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان همچنین با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح تلاش شده است توسعه مسکن به شکلی دنبال شود که بار اضافی به شهر اصفهان تحمیل نشود و امکان تأمین خدمات شهری در مناطق جدید وجود داشته باشد.
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